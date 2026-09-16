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'Boca voltou ser gigante' e 'VAR salvou': jornais argentinos repercutem queda do São Paulo

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O São Paulo não conseguiu superar o Boca Juniors na Copa Sul-Americano e parou nas quartas de final do torneio continental. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, a equipe argentina segurou o empate em 1 a 1 no MorumBis e avançou de fase na competição, eliminando o rival brasileiro.

A classificação do Boca repercutiu na mídia argentina e foi exaltada por diversos jornais, como o La Nación, que afirmou que o clube confirmou mais uma vez sua força na competição continental e trouxe em seu título que o time "voltou a ser gigante no Brasil".

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"Boca Juniors levou para casa muito mais do que apenas uma classificação no Brasil. Demonstrou sua força, confirmou que pode vencer e competir em grandes jogos, mesmo contra equipes com uma rica história, e acrescentou, no Morumbi, mais um capítulo à sua história copeira."

O Olé também elogiou a classificação da equipe. Segundo o jornal, o Boca Jrs. conseguiu superar a eliminação frustrante na fase de grupos da Libertadores e se colocar a um passo da final da Copa Sul-Americana.

"Este time do Boca Juniors joga do jeito que os torcedores querem, mas não conseguem explicar. E foi assim que se apresentaram no mítico Estádio do Morumbi, mais uma vez. O empate em 1 a 1 contra o São Paulo, que os colocou nas semifinais da Copa Sul-Americana, parece quase anedótico comparado à evolução que sofreram em todos os sentidos desde a eliminação na Libertadores."

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"Eles foram capazes de superar um revés como esse após tantas frustrações. E, de repente, depois de vencer uma batalha monumental, estavam a um passo de disputar outra final continental", completou o Olé.

Por outro lado, o TyC Sports destacou a atuação do VAR na partida e afirmou que ele "salvou o Boca". O lance polêmico ficou por conta do gol anulado de Ryan Francisco.

Após a equipe argentina abrir o placar no MorumBis, o São Paulo chegou a balançar as redes e empatar a partida. Aos 22 minutos do segundo tempo, depois de um bate e rebate, Luciano recebeu no campo de ataque, tocou para Ryan Francisco completar para o gol. No entanto, o VAR revisou o lance e apontou impedimento milimétrico do atacante, com o ombro de Luciano à frente da linha defensiva.

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"O jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Boca, no estádio do Morumbi, teve um lance que gerou muita polêmica devido ao gol anulado de Ryan Francisco por impedimento", publicou o TyC Sports.

"No entanto, o VAR traçou as linhas e detectou um impedimento milimétrico, o gol foi finalmente anulado e gerou fortes protestos de todo o banco do São Paulo, ao mesmo tempo que trouxe alívio aos liderados por Rodolfo Arruabarrena (técnico do Boca)", completou o canal argentino.

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