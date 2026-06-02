Boca Juniors anuncia saída do técnico Claudio Úbeda após vexame na Libertadores

O Boca Juniors está sem treinador. Seis dias após amargar grande vexame na fase de classificação da Libertadores, ao perder em La Bombonera por 1 a 0 para a Universidad Católica e ser eliminado, o tradicional clube anunciou a saída de Claudio Úbeda.

Ex-jogador do Boca, Úbeda assumiu o clube sob missão de resgatar o futebol vistoso e as conquistas. Mas jamais conseguiu emplacar sequência de resultados que evitassem os ruídos da fanática torcida xeneize. Os altos e baixos, aliados ao tropeço na Libertadores, acabaram deixando a situação insustentável.

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"O Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda deixou de ser o treinador da equipe principal. Agradecemos a Claudio e ao seu corpo técnico o profissionalismo e o trabalho realizado durante sua etapa no clube, e lhes desejamos o maior dos sucessos em seus próximos desafios.

Foram 33 partidas dirigidas por Úbeda no Boca Juniors, com 18 vitórias, sete empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 61,6%. O problema são as eliminações. Além de não avançar entre os dois melhores da Libertadores, o Boca já havia se despedido nas oitavas do Torneio Apertura e caiu nas semifinais do Clausura em 2025.

A demissão vem após o treinador não anunciar sua saída na coletiva após a derrota para a Universidad Católica. Úbeda evitou entregar o cargo, mas não conseguiu permanecer e o Boca Juniors agora trabalha com calma para contratar um técnico capaz de reerguê-lo. A pausa para a Copa do Mundo dará tempo à diretoria.