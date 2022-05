'Boa sequência de jogos levou Danilo à seleção', diz Tite

Da Redação

O volante Danilo, do Palmeiras, é a única surpresa da lista de convocados na manhã desta quarta-feira pelo técnico Tite para dois amistosos da seleção brasileira em junho, contra a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2, e contra o Japão, em Tóquio, no dia 6. O treinador elogiou as boas apresentações para justificar a convocação do jogador.

"É um jogador que a gente vem acompanhando dentro daquele rol de atletas importantes, 50 atletas ou mais. Essa sequência de grandes jogos do Danilo, como a final do Mundial, a final da Libertadores, a gente vai buscando uma série de componentes importantes que credenciam o atleta a ser convocado, como foi o caso do Danilo", afirmou Tite.

O treinador ainda celebrou o fato de a lista final da Copa do Mundo ter aumentado de 23 para 26 jogadores. "Concordo que 26 te dá mais opções. NO aspecto ofensivo te dá mais possibilidades. Temos uma geração com perninha rápida, jogadores de um nível técnico impressionante", enfatizou. Danilo se enquadraria nessas características, pois é um volante de enorme mobilidade e que aparece no ataque para fazer gols.

"Pela experiência que tive no mundo árabe, sei que a perna vai inchar (na Copa do Catar). A condição física será um fator importante e ter opção de jogadores de velocidade e qualidade técnica é importante", avaliou o treinador, deixando no ar que pode optar por muitos jovens na relação final.

O atacante Rodrygo, convocado uma semana após brilhar pelo Real Madrid ao fazer dois gols na semifinal da Liga dos Campeões, também foi elogiado. Tite agradeceu a Jair Ventura, técnico que lançou profissionalmente o jogador, quando dirigia o Santos. "Eu tenho que falar do Jair Ventura, foi ele que lançou Rodrygo no Santos, foi ele que falou, no contato que tive, sobre todas as características e qualidades", afirmou.