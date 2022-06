Bloqueio funciona e seleção feminina de vôlei arrasa Polônia na Liga das Nações

(via Agência Estado)

Mostrando força no bloqueio, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu sua segunda partida na Liga das Nações. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães arrasou a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/21 e 25/22, em Bossier City, nos Estados Unidos.

O novo triunfo deixa a seleção na liderança provisória da tabela, com seis pontos. Na terça, as brasileiras haviam estreado na competição vencendo a Alemanha por 3 sets a 1. O próximo desafio da equipe será contra a República Dominicana na sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), na mesma cidade americana.

Em processo profundo de renovação, a reformulada seleção de Zé Roberto fez uma atuação ainda oscilante nesta quinta, com erros bobos, principalmente no segundo set, mas exibindo consistência em diferentes fundamentos, caso do bloqueio, dominante do início ao fim da partida.

Zé Roberto escalou a seleção com Diana, Lorenne, Carol, Julia Bergmann, Pri Daroit e Karina, além da líbero Nyeme. Macris, titular no jogo de terça, entrou no decorrer da partida, assim como Kisy.

O grande nome do duelo foi Carol, maior pontuadora do jogo, com 15 pontos. A central se destacou tanto no saque quanto no ataque, brilhando ainda mais nos bloqueios. A jogadora ditou o ritmo do Brasil e resgatou a equipe nos momentos de irregularidade, durante o primeiro set e na reta final da terceira parcial.

Brasil e Polônia fizeram um começo de jogo equilibrado. As brasileiras passaram a abrir vantagem a partir dos erros das rivais, também jovens. O bloqueio funcionou desde o início e as polonesas não conseguiram evitar o triunfo do Brasil no set inicial.

No segundo, elas reagiram e abriram 7/2. O empate veio apenas no 16/16, antes da virada brasileira em 23/20. A terceira parcial teve o time de Zé Roberto na frente e com boa vantagem até que seguidos erros quase complicaram a seleção em quadra. Carol, novamente, foi a responsável por levantar o time até a vitória.