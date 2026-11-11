Blatter diz que Infantino precisa de ajuda psicológica e critica gestão na Fifa: 'É um ditador'

O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter fez duras críticas ao seu sucessor, Gianni Infantino, atual comandante da entidade. Em entrevista publicada nesta quarta-feira pela revista alemã Der Spiegel, o dirigente de 90 anos chamou Infantino de "ditador" e afirmou que ele precisa de ajuda psicológica.

Blatter também questionou a decisão do atual mandatário de criar o Prêmio da Paz da Fifa e concedê-lo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A iniciativa foi anunciada às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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Os planos do italiano de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo (iniciativa que acabou sendo descartada pela forte repercussão negativa criada com a proposta) também foram alvo do duro discurso de Blatter.

"A Fifa está sofrendo", avaliou. "Atualmente, ela (a entidade) é dirigida por uma pessoa que se deixou cegar", complementou o ex-dirigente.

Mas as críticas não ficaram somente nisso. O polêmico Prêmio da Paz foi classificado como uma situação "constrangedora". Blatter disse não ter compreendido a iniciativa pela escolha por Donald Trump como o escolhido. "Infantino concede um Prêmio da Paz a alguém que, pouco tempo depois, inicia uma guerra contra o Irã. Isso é uma loucura".

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Por fim, o ex-presidente da Fifa acusou Infantino de usar o dinheiro da Fifa para garantir o apoio das federações nacionais à sua própria reeleição. "Ele é um ditador. Pessoas dentro da Fifa me dizem que ninguém pode subir no elevador com ele. É intocável".

Blatter renunciou à chefia da Fifa em 2015, em meio a acusações de corrupção - incluindo a de ter tentado comprar votos para sua presidência, cargo que ocupava desde 1998. Ele acabou sendo absolvido em dois julgamentos, embora tenha sido suspenso pelo Comitê de Ética da Fifa. Ainda assim, afirmou não ter "nenhum arrependimento" do período em que esteve à frente da instituição.