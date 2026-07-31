Blatter critica plano de Infantino: 'Dinheiro importa, mas nunca deve se tornar tudo'
Joseph Blatter se juntou aos críticos da Fifa Forward Enterprise (FFE), proposta de Gianni Infantino para captar investimento privado na entidade máxima do futebol. O ex-presidente da instituição publicou uma mensagem contra o plano em suas redes sociais.
Blatter deixou a presidência em 2015, após a pressão que sucedeu o Fifagate, escândalo de corrupção na Fifa investigado pelo FBI. A FFE, que requer aprovação dos afiliados, tem forte ligação com empresários americanos e com o presidente Donald Trump.
"A Fifa não é um fundo de private equity. É uma associação com estatutos, regulamentos e uma responsabilidade fiduciária de proteger o jogo global. Se você vender as joias da coroa do futebol para investidores privados, você também vende parte do jogo - especialmente sua alma. O dinheiro importa, mas nunca deve se tornar tudo", escreveu Blatter, que hoje se intitula "filósofo do futebol".
A FFE foi apresentada na terça-feira e pegou de surpresa até mesmo Carlos Cordeiro, conselheiro de Gianni Infantino na Fifa. A reação foi de rejeição imediata da Uefa. Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e AFC (Ásia) se juntaram aos europeus, enquanto a OFC (Oceânia) foi mais branda, e a Conmebol se esquivou.
A criação da empresa foi anunciada pela Fifa como forma de venda de ações a sócios minoritários, que teriam até 20% das participações. A ideia era arrecadar US$ 4,2 bilhões (R$ 21,3 bilhões, na cotação atual), número calculado sobre um valor estimado da FFE de 20 bilhões de dólares (R$ 101,5 bilhões).
O que pode parecer somente um projeto de capitalização das associações nacionais de futebol, na realidade, conecta uma família, o presidente da maior democracia do mundo e a entidade que comanda o esporte com mais seguidores no planeta. Donald Trump está no centro de uma rede que liga Gianni Infantino a Joshua Kushner, líder do projeto FFE.
Blatter já havia criticado a ideia anteriormente, mencionando Trump. "A estreita relação entre o Presidente da Fifa e o Presidente dos Estados Unidos alcançou uma dimensão financeira que é profundamente danosa ao futebol. Ninguém tem o direito de vender o nosso jogo", falou.
A Fifa afirma que manteria controle da nova empresa e que cada federação poderia receber bônus financeiros. O projeto será lançado apenas com apoio da maioria das federações.