Bjorn Borg vira pai de tenista e tenta evitar 'sombra' sobre carreira do filho

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Uma das maiores lendas do tênis mundial, Bjorn Borg vive uma nova fase em sua eterna relação com o esporte. O sueco de 66 anos agora viaja pelo circuito de olho no filho e com uma missão em mente: ajudar Leo Borg a obter sucesso, mas com o cuidado de não ofuscar a trajetória inicial do jovem tenista. O ex-atleta teme que o sobrenome de peso alimente expectativas demais e coloque pressão sobre o garoto.

A preocupação de Bjorn, o pai, tem fundamento. Ele dominou o tênis mundial na década de 70 e no início dos anos 80. Foram 11 títulos de Grand Slam em sete anos, seis troféus somente em Roland Garros. Mais assombrosa que sua carreira foi a sua aposentadoria precoce, aos 28 anos. Até a ascensão do trio formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Borg era considerado o maior da história por muitos especialistas.

Por tudo isso, o sueco já se acostumou com as comparações entre ele e o filho. E aqui vai um paralelo inevitável: aos 18 anos, Bjorn conquistou seu primeiro título de Grand Slam. Leo tem 19 e ainda busca seu primeiro troféu nos primeiros níveis da ATP. "Sei que é duro para ele como tenista ser ligado a mim o tempo todo. Compreendo isso, claro. Ele está encontrando o seu caminho e está indo muito bem", disse o pai, em entrevista exclusiva ao Estadão.

Num bate-papo leve e aberto, Borg se mostra um entrevistado falante e simpático, distante da folclórica imagem do "homem de gelo" que cultivou na época de tenista profissional. Hoje o sueco continua viajando pelo circuito, com compromissos pela Laver Cup, competição criada por Federer, e pela Fila, patrocinador que divide também com o filho.

Leo é filho de Borg com sua terceira mulher, Patricia Östfeld. Aos 19, ele ainda disputa torneios de menor expressão, às vezes contando com convites para chaves de competições maiores. É o atual 509º do mundo.

Como pai de tenista, Borg vive certo dilema. Ele decidiu não fazer parte da equipe de Leo para que ele possa seguir o seu próprio caminho. Mas admite que gostaria de estar mais perto do filho. "Para mim e para minha mulher, seria legal vê-lo o tempo todo. Mas ele tem a sua própria equipe. Eu não tenho viajado muito com ele. Mas é claro que o acompanhamos", contou. "Ele tem as coisas dele e eu tenho as minhas. Não quero que o nome dele fique muito ligado a mim. Acho que ele precisa encontrar a si mesmo no tênis."

Borg evita até mesmo dar dicas mais técnicas ao filho. Mas não abre mão de orientar naquilo que avalia como um dos fundamentos mais importantes do tênis: o lado mental. "Algumas vezes jantamos juntos em casa e conversamos sobre tênis, claro, e falamos sobre a força mental. Ele tem uma equipe para cuidar de outras coisas, como backhand e forehand. Mas a parte mental é muito importante porque o tênis é um esporte muito mental. Há muitas decisões a tomar, quando você está na frente ou está atrás no placar. Devo bater a bola naquele lado ou no outro?", enumera.

Acostumado a brilhar no saque e voleio, na grama de Wimbledon, Borg não hesita ao responder sobre as lacunas do jogo do filho. "Acho que precisa melhorar o jogo na rede, precisa subir mais. Não pode ter medo de fazer algumas coisas. Ele está melhorando e está aprendendo bastante nesta questão de tomada de decisões. Se conseguir dar esse grande passo, vai mostrar uma forte evolução em seu jogo. Hoje ele tem trabalhado muito nisso. Mas o mais importante é que ele adora o tênis e nós vamos dar todo o suporte possível a ele."

Para o ex-número 1 do mundo, é mais difícil se destacar no circuito atualmente, em comparação a sua época. E acredita que o esporte exige mais habilidades e recursos dos tenistas que sonham com o Top 10 do ranking e com os grandes títulos da modalidade.

"Hoje a competição entre os tenistas é mais dura. Claro que na minha época havia bons jogadores. Mas agora tem muito mais. Está cada vez mais difícil nos torneios, desde o qualifying (fase eliminatória, anterior à chave principal). Não dá para comparar com a minha época. Uma coisa que diga ao Leo: se você quer ser um grande jogador, precisa fazer mais coisas hoje em dia."

TÊNIS ATUAL

O nível elevado do tênis atual tem como protagonistas Djokovic, Nadal e Federer, o único já aposentado do trio. Nos últimos anos, eles concentraram as discussões sobre quem seria o melhor da história. Habituado a esta pergunta, desde a época em que era personagem da própria questão, Borg foi diplomático.

"Esta é uma pergunta difícil. Temos Federer, Nadal e Djokovic. E mesmo Murray, antes de se machucar. O que eles fizeram pelo tênis é inacreditável. Eles levaram o tênis para um outro nível de popularidade. Mas dizer qual é o maior é muito difícil. Posso dizer que o maior tenista de saibro de todos os tempos é Nadal. O maior da grama é Federer e o maior da quadra dura é Djokovic. E o melhor jogador em quadra coberta é Federer e Djokovic", declarou.