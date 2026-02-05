Leia a última edição
Esportes

ESPORTES

Bidon revela que sucesso no Corinthians vem de conselhos de Paulinho, Renato Augusto e Maycon

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 18:05:00 Editado em 05.02.2026, 18:18:38
Nome mais promissor do Corinthians e eleito o craque da conquista da Supercopa Rei diante do Flamengo, no domingo, em Brasília, Breno Bidon vive o ápice da carreira com somente 20 anos. Sem esconder que "sonha todo dia" com convocação para a seleção brasileira principal, o jovem revelou que seu sucesso vem de ouvir orientações e acompanhar nomes de peso da história do clube, casos de Renato Augusto, Paulinho e mais recentemente Maycon.

"Tive grandes exemplos aqui dentro do clube. Tive Maycon, Paulinho, Renato Augusto, teve a galera que me ajudou bastante", revelou Bidon ao site do Paulistão, revelando que sempre recebia conselhos dessa turma já respeitada pelos torcedores.

"Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Você saber ouvir os mais experientes, você saber entender que você precisa para conseguir ser um grande jogador e o que precisa para conseguir evoluir", continuou o jovem, que chamou a atenção da direção do Flamengo. "Sempre que subi pra treinar, aprendi bastante."

O Corinthians garante que não pensa em abrir mão de seu jovem meio-campista por baixa proposta e já se prepara para lucrar muito com Breno Bidon em possível venda ao futebol europeu no meio do ano.

Enquanto a saída não chega, o jovem espera trilhar os passos do trio, que fez história também na Europa e de Renato Augusto e Paulinho e disputar uma Copa do Mundo.

"Com Renato, eu peguei pouco, foram mais os treinos. Mas o Maycon foi um dos que mais me ajudou agora porque joguei bastante tempo com ele, mas infelizmente saiu. Paulinho também acabei pegando uma boa experiência com a fase dele aqui. Tudo o que tinha de dúvida eu perguntava ou eles já vinham falar, faz desse jeito, corta caminho por aqui...", listou as dicas. "Isso me ajudou bastante a crescer."

