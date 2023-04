Bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze vencem o Troféu Princesa Sofia de vela

(via Agência Estado)

Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram mais um título para o currículo já vitorioso da dupla. As bicampeãs olímpicas na classe 49erFX conquistaram o Troféu Princesa Sofia de vela ao vencer a regata da medalha neste sábado em Mallorca, na Espanha.

As brasileiras ficaram 15 pontos na frente das holandesas Odile Van Aanholt/Annette Duetz, que terminaram com a prata. As argentinas Maria Branz/Cecilia Carranza fecharam o pódio com o bronze.

A semana das bicampeãs olímpicas foi muito consistente. No início das regatas, ficaram em colocações intermediárias. Na sexta-feira, penúltimo dia do torneio, assumiram a ponta do campeonato com 11 pontos de vantagem para as demais equipes. A vantagem das brasileiras davam segurança para elas, que podia conquistar o título mesmo com um sexto lugar na regata da medalha, que vale o dobro de pontos.

Na última regata, no entanto, as brasileiras não aliviaram na disputa. Venceram a disputa e conquistaram o título da classe 49erFX com 61 pontos perdidos, 15 para Odile Van Aaanholt/Annette Duetz, da Holanda, que ficaram 76 pontos e a medalha de prata. As argentinas, que foram vice-líderes até a última regata, terminaram a competição com o bronze.