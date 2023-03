(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bicampeão olímpico, astro britânico da natação revela 'luta com a saúde mental'

continua após publicidade .

Adam Peaty é um dos maiores nadadores britânicos já faz oito anos. Recordista mundial dos 50m e 100m peito em piscina curta e longa, o bicampeão olímpico no Rio 2016 e em Tóquio 2020, além de dono de oito ouros mundiais, usou suas redes sociais nesta quarta-feira para avisar que deixará uma competição local para cuidar de sua saúde mental.

Com apoio da Federação Britânica, Peaty abriu mão de disputar o campeonato local, que será disputará em Sheffield, e ainda não decidiu quando voltará às piscinas em outras competições.

continua após publicidade .

"Como algumas pessoas devem saber, tenho lutado com minha saúde mental nos últimos anos e acho importante ser honesto sobre isso. Estou cansado, não sou eu mesmo e não estou gostando do esporte como tenho feito na última década", escreveu. "Alguns podem reconhecer isso como esgotamento. Só sei que nos últimos anos não tive as respostas. Com ajuda, agora sei como posso lidar com o desequilíbrio em minha vida."

Peaty acredita que ficar ausente das competições no momento pode ser benéfico para ele recuperar a confiança para defender suas conquistas em Paris 2024. Em Tóquio, ele também foi ouro nos 4x100 medley misto.

"Enquanto continuo treinando, decidi me retirar do Campeonato Britânico de Natação no próximo mês. Isso tem como único objetivo oferecer o melhor desempenho possível nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024", acredita.

continua após publicidade .

O nadador vem recebendo muitas mensagens de apoio e agradeceu pelo reconhecimento e a força que tem conquistado em suas redes sociais.

"Estou imensamente grato por todo o apoio que estou recebendo da minha equipe e família da natação britânica, junto com meus incríveis patrocinadores, família e amigos. Como sempre, agradeço à comunidade de natação pelo incrível apoio que sempre recebi. Este esporte me deu tudo o que sou e estou ansioso para encontrar o amor que tenho por ele novamente."