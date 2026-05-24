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Bia Maia relata desconforto físico na eliminação em Roland Garros: 'Bastante ânsia de vômito'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.05.2026, 18:40:00 Editado em 24.05.2026, 18:47:16
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A brasileira Beatriz Haddad Maia reconheceu após levar a virada da britânica Francesca Jones e ser eliminada na estreia de Roland Garros neste domingo que teve o jogo sob controle, mas não soube aproveitar. Depois de vencer o primeiro set com facilidade por 6/1, a brasileira disse que se sentiu desconfortável na sequência do confronto.

"No segundo set, comecei a me sentir mal. Tive bastante ânsia de vômito, estava bem desconfortável", afirmou a brasileira, que acrescentou que tentou se manter competitiva, à ESPN. "Estava quente, e ela também poderia estar (passando mal). O jogo tem o estresse e as emoções envolvidas. Eu estava tentando me controlar, respirar, me acalmar."

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Em má fase, com apenas 4 vitórias em 20 jogos na temporada e na 105ª posição no ranking mundial, a brasileira analisou que teve um bom início de jogo, apesar das circunstâncias (estreia em Grand Slam). "Mesmo não jogando o melhor tênis, mas sendo mais consistente, tentando ser mais agressiva", disse ela.

"Saquei muito abaixo e isso custou muito o jogo", completou ela, que acertou pouco mais metade do primeiro serviço (58,7%) contra mais de 70% da adversária. Além disso, a brasileira cometeu 11 duplas faltas e conseguiu apenas um ace.

"Tô chateada, não estou feliz. Estava superior, o jogo estava no meu controle. Estava 1 set, 2 a 0 tive 4 a 2 também. Tive chance no terceiro e também não deu. É isso", disse Bia, que havia vencido a britânica, 102ª do mundo, nos dois confrontos anteriores.

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