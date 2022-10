Bia Haddad vibra pela algoz Luisa Stefani e celebra vaga no Finals: 'Animada'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mesmo derrotada na final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México, Beatriz Haddad Maia saiu de lá com sentimentos positivos, já que a campanha do vice foi suficiente para levá-la, ao lado da parceira casaque Anna Danilina, ao WTA Finals. Foi a primeira vez que uma brasileira se classificou para o torneio. Além disso, Bia deixou a frustração pelo revés de lado ao mostrar admiração por sua algoz na final, a compatriota Luisa Stefani, que ficou um ano longe das quadras para se recuperar de lesão e já venceu o segundo título em dois meses.

continua após publicidade .

"Queria parabenizar a Lu pelo retorno. Essa volta por cima, de vir de uma lesão, que é um momento muito duro para um atleta, e já ganhar dois títulos é incrível", afirmou Bia, que já está se preparando para a disputa do Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas da temporada.

Neste ano, a competição será disputada em Forth Worth, nos Estados Unidos, a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Após o Final, a paulista ainda representará o Brasil na Bille Jean King Cup, na Argentina, entre 11 e 12 de novembro. "Estou muito animada para o Finals, já começamos a preparação, e também para terminar o meu ano na Billie Jean King Cup. Estou me preparando da melhor maneira possível para tentar levar esse ponto para o Brasil", comentou.

continua após publicidade .

Para melhorar ainda mais o final desta temporada histórica, Bia subiu posições nos rankings da WTA na atualização desta segunda-feira. A boa campanha tanto nas duplas quanto em simples fez a brasileira retomar sua melhor posição da carreira no ranking de simples, no 15º posto. Como duplista, foi melhor ainda, com a melhor colocação da vida, no 13º lugar.

"Estou muito feliz com a minha semana, pela minha equipe e também pela Anna. Nós sabíamos que seria uma semana muito dura e a gente conseguiu trabalhar bem e se classificar para o Finals. Isso traz confiança para o nosso trabalho e também no processo", finalizou.