Bia Haddad vence, Monteiro perde e Alcaraz garante retorno ao topo do ranking

Ao fim de uma rodada marcada por jogos suspensos por conta da chuva, os fãs brasileiros de tênis tiveram motivos para celebrar e lamentar neste sábado. Beatriz Haddad Maia avançou na chave de simples, enquanto Thiago Monteiro foi eliminado do Torneio de Roma, na Itália. Já o espanhol Carlos Alcaraz assegurou seu retorno ao topo do ranking mundial.

Pela chave de simples feminina, Bia venceu mais uma e avançou às oitavas de final. Num jogo complicado, que reuniu duas tenistas do Top 20 do ranking, a brasileira levou a melhor sobre a polonesa Magda Linette, atual 19ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 2h09min de confronto.

"Sempre sonhei em jogar nesta quadra, a Pietrangeli é uma das quadras mais bonitas do mundo", comentou Bia, ao referir-se à quadra central do WTA 1000 de Roma. "Estou muito contente com a vitória. Foi uma partida disputada em alto nível, com grande pontos. A Linette vem fazendo um ótimo ano, ela é uma jogadora muito boa. Estou orgulhosa de ter vencido em dois sets, sobretudo pela forma como terminei e joguei o último game. Agora é cuidar do corpo e me preparar para a sequência", comentou a 15ª do mundo.

Nas oitavas de final, a tenista número 1 do Brasil vai encarar a colombiana Camila Osorio. Será o primeiro confronto entre as duas tenistas no circuito profissional. Osorio surpreendeu ao eliminar neste sábado a francesa Caroline Garcia, quinta cabeça de chave, por duplo 6/4.

No masculino, Thiago Monteiro oscilou e perdeu grande chance de vencer o experiente croata Borna Coric. O tenista brasileiro chegou a ter um match point na partida. Mas Coric virou o placar e venceu por 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5), em uma batalha de 3h32min de duração.

"Foi nos detalhes, um ou dois pontos que fizeram diferença. Ele foi muito corajoso nos momentos decisivos, mais firme para definir. Acho que fica a sensação de estar evoluindo e sempre batendo de frente com esses caras que estão com um ótimo ranking. É olhar as coisas positivas para seguir confiante e aplicar nos próximos jogos, sempre com essa atitude e energia para seguir brigando por coisas grandes", analisou o brasileiro.

Monteiro agora vai se concentrar nos treinos para disputar o Torneio de Genebra, na Suíça, a partir do dia 21. Antes, ele pretendia disputar o Challenger de Turim, na Itália, mas acabou desistindo. "Não vou mais para Turim. Vou seguir treinando por aqui por alguns dias e seguirei para o ATP 250 de Genebra, na Suíça", projetou.

DE VOLTA AO TOPO

O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu retorno ao topo do ranking neste sábado, ao estrear em Roma. Ele só precisava entrar em quadra para assegurar a posição de número 1 do mundo. Acabou fazendo mais do que isso. Superou o compatriota Albert Ramos-Vinolas por 6/4 e 6/1.

Com o triunfo na estreia, Alcaraz vai superar o sérvio Novak Djokovic na próxima atualização do ranking, ao fim da competição italiana. Ele alcançou neste sábado sua 12ª vitória seguida, após as conquistas do Torneio de Barcelona e do Masters 1000 de Madri, na semana passada.

Na terceira rodada, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do duelo entre o checo Jiri Lehecka e o húngaro Fabian Marozsan, que veio do qualifying.

Também avançaram à terceira rodada o russo Andrey Rublev, os espanhóis Bernabe Zapata Miralles, Roberto Carballes Baena e Alejandro Davidovich Fokina, o americano Jeffrey John Wolf e o italiano Lorenzo Sonego. Na chave feminina, venceram a russa Veronika Kudermetova, a ucraniana Anhelina Kalinina e as chinesas Wang Xiyu e Zheng Qinwen.

O mau tempo acabou afetando parte da programação deste sábado. Algumas partidas foram suspensas e, depois, retomadas. E outras foram adiadas, caso dos duelos envolvendo Coco Gauff, Victoria Azarenka, Madison Keys, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Alexander Zverev.