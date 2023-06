Bia Haddad vê russa e checa igualarem sua pontuação e deve cair ao 13º lugar no próximo ranking

A brasileira Bia Haddad se manteve no Top 10 do ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira mesmo caindo na estreia em Nottingham. Mas a perda dos 220 pontos da defesa do título aliadas com a desistência do Torneio de Birmingham, onde também foi campeã em 2022, vão jogá-la para o 13º lugar na lista do dia 26.

continua após publicidade

Por causa de uma edema no joelho, a brasileira desistiu de defender seu segundo título de grama na Inglaterra, o que custará pontos preciosos. Com os mesmos 2690 da russa Daria Kasatkina e da checa Barbora Krejcikova, Bia Haddad já será ultrapassada pelas rivais e deve também perder a posição para a russa Veronika Kudermetova, campeã em Nottingham, e que subiu para 2600, em 13º.

Na lista divulgada pela WTA nesta segunda-feira, as 12 primeiras colocadas se mantiveram. Entre as 20 melhores, Krejcikova ganhou a 13ª posição da suíça Belinda Bendic e a polonesa Magda Linette assumiu o 20º lugar.

continua após publicidade

Entre os homens, o campeão de Stuttgart, o americano Frances Tiafoe, chegou ao inédito Top 10 da carreira ao superar o russo Karen Khachanov no décimo lugar, com 3085 pontos. Nas demais posições, nenhuma mudança.

Djokovic e Alcaraz não atuaram na semana e a distância entre ambos permanece de 420 pontos. Já o terceiro colocado, o russo Daniil Medvedev perdeu 255 pontos, mantendo a colocação. O brasileiro Thiago Monteiro perdeu uma posição e agora AE o 95º com 632 pontos.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

continua após publicidade

1º - Iga Swiatek (POL), 8.940 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.011

3º - Elena Rybakina (CAS), 5.090

continua após publicidade

4º - Caroline Garcia (FRA), 5.025

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.905

continua após publicidade

6º - Ons Jabeur (TUN), 3.491

7º - Coco Gauff (EUA), 3.251

8º - Maria Sakkari (GRE), 3.117

continua após publicidade

9º - Petra Kvitova (RCH), 3.101

10º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 2.690

Confira a lista dos 10 melhores do ranking masculino:

continua após publicidade

1º - Novak Djokovic (SER), 7.595 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.175

continua após publicidade

3º - Daniil Medvedev (RUS), 5.845

4º - Casper Ruud (NOR), 4.960

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.875

6º - Holger Rune (DIN), 4.375

7º - Andrey Rublev (RUS), 4.000

8º - Taylor Fritz (EUA), 3.515

9º - Jannik Sinner (ITA), 3.300

10º - Frances Tiafoe (EUA), 3.085