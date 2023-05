Bia Haddad vai à semifinal de duplas em Madri; Alcaraz e Swiatek avançam

(via Agência Estado)

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia está na semifinal de duplas do Torneio de Madri, na Espanha. Nesta quarta-feira, juntamente com a belarussa Victoria Azarenka, ela venceu a espanhola Paula Badosa e a americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/5.

O primeiro set foi repleto de alternativas. Bia e Azarenka conseguiram quebrar um serviço das rivais e abriram 4/2, mas depois tiveram duas quebras e chegaram a estar atrás no placar em 5/4. A brasileira e a belarrussa obtiveram nova quebra e a disputa foi para o tie-break, disputa que elas dominaram totalmente, vencendo todos os pontos.

O segundo set também mostrou a irregularidade no jogo das duas duplas. Bia e Azarenka quebraram dois serviços, mas permitiram que as rivais devolvessem na mesma moeda.

Badosa e Mattek-Sands tiveram mais um serviço quebrado no 11º game, enquanto Bia e Azarenka não desperdiçaram a oportunidade de fechar a partida.

ALCARAZ E SWIATEK

Na chave de simples, os favoritos tiveram um dia de sucesso. No masculino, o espanhol Carlos Alcaraz mostrou mais uma vez que está pronto para ratificar o título conquistado ano passado, ao derrotar o russo Karen Khachanov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h52min de jogo, e garantiu vaga na semifinal.

No feminino, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, teve atuação consistente diante da croata Petra Martic, ao marcar 6/0 e 6/3 e se classificar para a semifinal do torneio espanhol. A tenista de 21 anos joga no saibro de Madri pela segunda vez. Em 2019, caiu nas oitavas de final.

As finalistas vão ser definidas nesta quinta-feira. Swiatek vai encarar a russa Veronika Kudermetova, 13ª do mundo, enquanto a grega Maria Sakkari terá pela frente a belarussa Aryna Sabalenka.