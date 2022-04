Bia Haddad toma virada e é elimina por rival russa nas oitavas de final em Bogotá

Da Redação

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. A brasileira perdeu para a russa Kamilla Rakhimova, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/4, 3/6 e 4/6, em 2h34 de partida.

Bia permanece na competição, mas na disputa de duplas, juntamente com a colombiana Camila Osorio. Elas terão como próximos adversárias a australiana Astra Sharma e a indonésia Aldila Sutjiadi, nesta sexta-feira, em duelo previsto para ter início às 12 horas (de Brasília).

O primeiro set foi bastante disputado, com as tenistas demonstrando certo nervosismo, o que causou uma série de erros dos dois lados. Bia obteve uma quebra de serviço, mas só segurou a vantagem até 3 a 3. A brasileira voltou a quebrar o saque da russa para fechar a primeira parcial.

Bia deu a impressão de que conseguiria a vitória, ao conseguir nova quebra e ficar com 2 a 1 no placar no início do segundo set. Mas sua atuação irregular permitiu a reação de Rakhimova, que foi buscar a igualdade em sets.

Rakhimova, de 20 anos e 111ª do ranking, passou a sacar melhor no terceiro set, enquanto Bia, 59 do mundo, teve dificuldades para confirmar seus serviços. Com isso, a tenista russa obteve a quebra em 5 a 4 e sacou para fechar a partida.