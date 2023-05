Bia Haddad, Stefani e Melo vencem na estreia nas duplas em Roland Garros; Alcaraz avança

Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani e Marcelo Melo venceram suas partidas de estreia na chave de duplas de Roland Garros nesta quarta-feira. Já Marcelo Demoliner foi eliminado na primeira rodada. Nas chaves de simples, o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e a belarussa Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking, avançaram à terceira rodada.

continua após publicidade

Nas duplas femininas, Bia e a belarussa Victoria Azarenka atropelaram a estoniana Kaia Kanepi e a sérvia Tereza Mihalikova em apenas 56 minutos, com parciais de 6/0 e 6/1. Na segunda rodada, elas vão enfrentar as americanas Jessica Pegula e Coco Gauff, que formam a parceria cabeça de chave número dois.

Em simples, Bia venceu na estreia com tranquilidade, na segunda-feira. E volta à quadra nesta quinta para duelar com a russa Diana Shnaider, atual 108ª do mundo.

continua após publicidade

Luisa Stefani, por sua vez, superou a italiana Elisabetta Cocciaretto e a alemã Tatjana Maria por um duplo 6/2. A brasileira forma dupla com a experiente canadense Gabriela Dabrowski, sua parceria mais recorrente.

"Muito feliz com a estreia. Jogamos bem do começo ao fim. Ótima maneira de começar um Grand Slam e mais feliz ainda de estar de volta e competindo no meu primeiro Major em dupla feminina depois da cirurgia", comentou Luisa, que voltou a jogar um Grand Slam em janeiro, no Aberto da Austrália, somente nas duplas mistas - e foi campeã com Rafael Matos.

Na segunda rodada, brasileira e canadense vão enfrentar a vencedora do duelo entre Alexa Guarachi(Chile)/Erin Routtliffe(Nova Zelândia) e Katarzyna Piter(Polônia)/Dalma Galfi(Hungria).

continua após publicidade

Nas duplas masculinas, o veterano Marcelo Melo alcançou sua 600ª vitória da carreira nas duplas ao superar a rodada de abertura. Ele e o australiano John Peers venceram o sérvio Miomir Kecmanovic e o americano William Blumberg, de virada, por 5/7, 6/3 e 6/4. Melo é o tenista brasileiro com maior número de vitórias no circuito profissional na história.

Marcelo Demoliner, por sua vez, foi eliminado de forma precoce. Ele e o italiano Andrea Vavassori foram batidos pelo chileno Nicolas Jarry e pelo suíço Marc-Andrea Huesler por 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3.

CHAVES DE SIMPLES

continua após publicidade

Um dos principais candidatos ao título em Paris, Carlos Alcaraz venceu a segunda e alcançou a terceira rodada ao superar o japonês Taro Daniel por 6/1, 3/6, 6/1 e 6/2. O número 1 do mundo perdeu seu primeiro set nesta edição do Grand Slam francês. Na sequência, ele vai enfrentar o canadense Denis Shapovalov (26º cabeça de chave), que avançou ao superar o italiano Matteo Arnaldi por 6/2, 3/6, 6/3 e 6/3.

Vice-campeão em Paris em 2021, o grego Stefanos Tsitsipas (5º) despachou o espanhol Roberto Carballes Baena por 3 a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/2. Seu próximo adversário será o argentino Diego Schwartzman, semifinalista de 2020. O tenista da Argentina avançou ao eliminar o português Nuno Borges por 7/6 (7/3), 6/4 e 6/3.

continua após publicidade

Também avançaram no masculino o russo Karen Khachanov (11º), o britânico Cameron Norrie (14º), os italianos Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, o australiano Thanasi Kokkinakis e o austríaco Sebastian Ofner, algoz do americano Sebastian Korda (24º).

No feminino, o destaque do dia foi a belarussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo. Ela superou a compatriota Iryna Shymanovich por 7/5 e 6/2. Ela ainda não conheceu sua adversária da terceira rodada. Sairá do duelo entre a polonesa Magdalena Frech e a russa Kamilla Rakhimova.

Jessica Pegula (3ª cabeça de chave) também avançou, com mais facilidade. A italiana Camila Giorgi abandonou a partida após perder o set inicial por 6/2. Na terceira rodada, a americana vai duelar com a belga Elise Mertens (28ª), que despachou a colombiana Camila Osorio por 6/3 e 7/6 (7/3).

Além delas, avançaram as russas Daria Kasatkina (9ª) e Anastasia Potapova (24ª), a romena Irina-Camelia Begu (27ª) e a ucraniana Elina Svitolina. A lista de favoritas eliminadas aumentou nesta quarta, a começar pela local Caroline Garcia (5ª). Também caíram a russa Liudmila Samsonova (15ª), a letã Jelena Ostapenko (17ª) e a chinesa Zheng Qinwen (19ª).