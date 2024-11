Bia Haddad sofre queda no ranking e deve terminar temporada fora do Top 10

Beatriz Haddad Maia sofreu uma dura queda no ranking na atualização desta segunda-feira. A tenista brasileira caiu do 10º para o 17º posto em razão dos descontos do título do WTA Elite Trophy que conquistou no ano passado. Bia deve terminar o ano fora do Top 10, mas dentro da lista das 20 melhores do mundo.

A queda de sete posições se deve ao desconto da pontuação que Bia faturou ao se sagrar campeã do Elite Trophy no encerramento da sua temporada, em 2023. A competição não consta no calendário deste ano e teve a pontuação retirada na atualização do ranking desta segunda, o que já era esperado.

Mesmo com a queda, Bia deve encerrar a temporada dentro do Top 20 pelo terceiro ano seguido. Em 2023, era a 11ª do ranking. E, na temporada anterior, figurava no 15º posto. O mais provável é que permaneça na 17ª posição até o fim do calendário deste ano, que termina no mês que vem.

Dentro do Top 10, três mudanças movimentaram a lista das melhores do mundo. A italiana Jasmine Paolini conquistou duas posições e aparece em quarto lugar, sua melhor colocação da carreira. A americana Jessica Pegula fez o movimento contrário, caindo do quarto para o sexto posto. E Danielle Collins, também dos Estados Unidos, subiu um lugar e figura agora no 10º posto.

Entre as demais brasileiras mais bem colocadas, Laura Pigossi caiu seis colocações e está em 129º, enquanto Carolina Meligeni Alves perdeu dez posições e aparece no 311º lugar.

No masculino, Thiago Wild subiu três posições e despontou no 75º posto. Thiago Monteiro sofreu nova queda, de duas colocações, e aparece no 100º lugar. Não houve alterações no Top 10 da ATP.

Confira o Top 10 do ranking da WTA:

1º - Aryna Sabalenka (BLR), 9.016 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.970

3º - Coco Gauff (EUA), 5.230

4º - Jasmine Paolini (ITA), 5.144

5º - Elena Rybakina (CAS), 4.971

6º - Jessica Pegula (EUA), 4.705

7º - Qinwen Zheng (CHN), 4.540

8º - Emma Navarro (EUA), 3.698

9º - Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10º - Danielle Collins (EUA), 3.176

Veja a lista dos 10 melhores da ATP:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.420 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.120

3º - Alexander Zverev (ALE), 6.805

4º - Novak Djokovic (SER), 6.210

5º - Daniil Medvedev (RUS), 5.230

6º - Taylor Fritz (EUA), 4.335

7º - Andrey Rublev (RUS), 4.070

8º - Casper Ruud (NOR), 3.855

9º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.740

10º - Alex de Minaur (AUS), 3.725