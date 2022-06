Bia Haddad sobe para inédito 29° lugar no ranking da WTA; Swiatek segue soberana

(via Agência Estado)

Bia Haddad continua colhendo os frutos de seu melhor ano na carreira. Após conquistar mais um título na temporada de grama, agora o WTA 250 de Birmingham, a tenista brasileira alcançou o Top 30 do ranking, ao aparecer no inédito 29° lugar na lista divulgada nesta segunda-feira. A polonesa Iga Swiatek continua soberana com mais de 4 mil pontos de vantagem sobre a segunda colocada.

Com poucas modificações entre as 30 melhores, a brasileira ganhou três posições, subindo do 32° para o inédito 29° lugar. Fazendo um ano fantástico, a paulista não para de escalar o ranking a cada semana.

A nova posição veio após o título em Birmingham, no qual ergueu o troféu sem precisar terminar um set por causa de lesão no pescoço da chinesa Shuai Zhang, que abandonou - Bia Haddad vencia por 5 a 4 e sacaria para fechar a parcial.

A brasileira somou excelentes vitórias na competição, superando as experientes Petra Kvitova, que já foi número 2 e hoje aparece em 31°, e Simona Halep, na semifinal, atualmente 19ª no ranking, mas ex-melhor do mundo. As duas rivais já foram campeãs em Wimbledon, o que aumenta a expectativa para um bom papel de Bia Haddad no terceiro Grand Slam do ano, daqui uma semana.

Com sua fantástica temporada, Bia Haddad já conquistou 1272 pontos somente em 2022. Ela iguala marca de Maria Esther Bueno, que também figurou no 29° lugar em 1976, quando o ranking foi criado. Em maio, antes de ser campeã em Saint-Malo, a brasileira era somente a 65ª do ranking.

No Top 10, com Iga Swiatek dominando com 8631 pontos, diante de 4511 de Anett Kontaveit, da Estônia, poucas novidades. A tunisiana Ons Jabeur ultrapassou a espanhola Paula Badosa e agora é a terceira, enquanto a grega Maria Sakkari assumiu o quinto lugar e a americana Danielle Colins subiu para 8°.

Confira o ranking da WTA:

1° - Iga Swiatek (POL) - 8631 pontos

2° - Anett Kontaveit (EST) - 4511 pontos

3° - Ons Jabeur (TUN) - 4340 pontos

4° - Paula Badosa (ESP) - 4245 pontos

5° - Maria Sakkari (GRE) - 4205 pontos

6° - Aryna Sabalenka (BIE) - 4145 pontos

7° - Karolin Pliskova (CHE) - 3777 pontos

8° - Danielle Colins (EUA) - 3255 pontos

9° - Jéssica Pegula (EUA) - 3185 pontos

10° - Garbine Muguruza (ESP) - 2961 pontos

29° - Bia Haddad (BRA) - 1640 pontos