Bia Haddad perde para Kalinina e cai nas quartas de final do WTA de Roma

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No jogo mais longo da temporada, Beatriz Haddad Maia, número 15 do mundo, acabou deixando a vitória escapar no duelo com Anhelina Kalinina nesta terça, pelas quartas de final do WTA 1000 de Roma. O confronto durou 3 horas e 41 minutos e o revés de 2 a 1, com parciais de 6/7 (2), 7/6 (6) e 6/3 decretou a eliminação da brasileira no torneio.

continua após publicidade .

Com o triunfo, a ucraniana segue na luta pelo título da competição e enfrenta, na próxima fase, Veronika Kudermetova, que confirmou sua permanência no torneio ao superar Quinwen Zheng, de virada, por 2 sets a 1, (parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 33 minutos.

No confronto com Kalinina, Bia acabou se desconcentrando no primeiro set e permitiu duas quebras de serviço logo no início. Com 18 minutos, a ucraniana já tinha uma vantagem de 4 a 0.

continua após publicidade .

Foi apenas no quinto game que a brasileira confirmou o seu saque. Quando o jogo marcava 5 a 2, ela precisou de um atendimento médico para proteger a panturrilha e, a partir daí, iniciou uma reação. A primeira parcial chegou a ficar empatada em 6 a 6. A vitória da brasileira veio no tie-break: 7 a 6 (2) com 1 hora e 20 minutos de duração.

O segundo set começou com duas quebras de serviço para cada lado nos quatro primeiros games. A partir daí, os serviços foram confirmados e a definição também caminhou para o tie-break. Desta vez quem acabou levando a melhor foi Kalinina que fechou a diputa em 7/6 (6).

No set decisivo, Bia chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0, mas permitiu a reação da ucraniana que demonstrou frieza para vencer os seis games seguintes e virar o set a seu favor com um 6/3 em 3 horas e 41 minutos. Ao fim do duelo, a Kalinina vibrou intensamente em quadra com o resultado.