Bia Haddad perde na simples e nas duplas e Brasil é eliminado da Copa United

A equipe brasileira se despediu da Copa United com derrota para a Polônia, que venceu todos os três confrontos. Principal atleta do Brasil no torneio e 11ª colocada no ranking da WTA, Beatriz Haddad perdeu tanto na simples quanto nas duplas. Thiago Wild também foi surpreendido.

Bia Haddad foi a primeira a entrar em quadra neste sábado, mas acabou sendo dominada por Iga Swiatek, a número 1 do ranking da WTA. A brasileira começou com bom game de serviço, mas não conseguiu fazer frente à polonesa, que também confirmou a superioridade no segundo set, vencendo assim por duplo 6/2, em 1h18min de partida.

Com a derrota de Bia, Thiago Wild tinha a missão de deixar o Brasil vivo na disputa e estava conseguindo. O número 79 do ranking do ATP fez um bom primeiro set diante de Hubert Hurkacz e largou na frente com um 7/6 (7/4).

No entanto, caiu de produção no decorrer da partida e sofreu a virada por 6/2 e 6/3, em 2h21min de jogo. O brasileiro sentiu dores nas costas durante o duelo e isso acabou tendo influência na sua derrota, que acabou eliminado o Brasil da Copa United.

Apesar de não ter chances de classificação, a dupla brasileira formada por Bia Haddad e Marcelo Melo entraram em quadra para o duelo de duplas mistas e também foram derrotados. Os poloneses Iga Swiatek e Hubert Hurkacz perderam por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Como a equipe brasileira havia perdido para a Espanha na sexta-feira, a nova derrota para a Polônia eliminou as chances de avançar para as quartas de final da Copa United.