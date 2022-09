Bia Haddad perde de russa em duelo de 3h e cai nas quartas em Tóquio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Tóquio, de nível WTA 500, nesta sexta-feira. Ela foi eliminada nas quartas de final pela russa Veronika Kudermetova, que também vive grande fase no circuito. A número 13 do mundo venceu a 16ª numa batalha de 3h14min por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (8/6) e 6/1.

continua após publicidade .

Bia vinha de uma vitória por W.O. sobre a local Naomi Osaka, que alegou problemas físicos para não entrar em quadra na quinta. Mesmo com um dia a mais de folga, a brasileira teve dificuldades diante de Kudermetova, tenista de 25 anos que vive seu auge no circuito. As duas precisaram de dois tie-breaks num confronto marcado pelo equilíbrio nesta sexta.

A russa se destacou na postura mais agressiva em quadra. Ela disparou 45 bolas vencedoras, contra 22 da brasileira. Ao mesmo tempo, registrou mais erros não forçados: 66 a 48. A estratégia deu certo e Kudermetova obteve seis quebras de serviço ao longo da partida, contra três de Bia.

continua após publicidade .

Apesar da derrota, Bia deve voltar ao 15º lugar do ranking, igualando sua melhor marca da carreira. Na corrida do ano, ela está em 14º, ainda sonhando com uma vaga no WTA Finals, o torneio que reúne as oito melhores da temporada. Bia tenta disputar a prestigiada competição pela primeira vez na carreira.

Agora Bia vai disputar, na sequência, o WTA 250 de Tallinn (Estônia), o WTA 500 de Ostrava (República Checa), o WTA 500 de San Diego (EUA) e o WTA 1000 de Guadalajara (México).