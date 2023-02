Bia Haddad não encaixa o jogo contra Jéssica Pegula e cai nas quartas em Doha

(via Agência Estado)

Beatriz Haddad Maia disse, na quarta-feira, que estava "preparada para fazer o melhor" contra Jéssica Pegula, pelas quartas de final do WTA 5000 de Doha. Nesta quinta, porém, não foi páreo para a americana, sendo eliminada com derrota por 6/3 e 6/2 em somente 1h27. O brasileira sofreu muito com o vento e não encaixou seu jogo.

Um dos diferenciais de Bia Haddad, o saque forte não funcionou pelas quartas de final. Uma prova disso foram as quatro quebras de serviço ao longo da partida e 25 pontos para a americana somente nas devoluções. O brasileira não conseguiu nenhum ace e ainda cometeu duas duplas faltas.

E o jogo até começou passando a falsa impressão que seria mais um dia de brilho para a 12ª do mundo. Logo de cara, Bia Haddad quebrou o serviço de Pegula. A tenista número quatro do ranking, porém, devolveu imediatamente e rapidamente dominou o set, voltando a aproveitar um breakpoint no sexto game.

Com o saque a favor em 5 a 3, Pegula salvou uma chance de quebra da brasileira e fechou no segundo set point, indo com bastante moral para a parcial seguinte, na qual já abriu logo fazendo 4 a 0.

Visivelmente "fora do jogo", errando bolas fáceis e totalmente dominada, Bia Haddad não conseguiu esboçar uma reação e sem ameaçar o saque de Pegula uma vez sequer, acabou dando adeus ao sonho do primeiro título no ano com 6 a 2.

A rival de Pegula na semifinal desta sexta-feira será Maria Sakkari, que ganhou uma verdadeira batalha de 2h43 contra a francesa Carolina Garcia no tie-break do terceiro set. A tenista grega fez 6/2, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/5).

Em outros jogos do dia, a número 1 do mundo nem precisou jogar contra Belinda Bendic, campeã de Abu Dabi, no fim de semana passado. A suíça acusou desgaste físico e desistiu do confronto. A polonesa enfrenta nesta sexta, nas semifinais, a russa Veronika Kudermetova, que eliminou a americana Cori Gauff por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.