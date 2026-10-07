Bia Haddad inicia recuperação após cirurgia no ombro: 'Sentia dor até para dormir'

Bia Haddad Maia inicia uma nova etapa de sua pausa no circuito profissional, agora dedicada à recuperação de uma cirurgia no ombro esquerdo. A brasileira anunciou o procedimento em uma publicação nas redes sociais, e reafirmou o objetivo de retornar às quadras em melhores condições físicas.

"Oi, pessoal! Estou aqui para dividir com vocês que acabei de fazer a cirurgia do meu ombro esquerdo. Agora vou aproveitar este momento para focar 100% na minha recuperação e voltar às quadras da melhor forma possível. Obrigada a todos pelo carinho!", escreveu.

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A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma lesão no manguito rotador. A expectativa é de pelo menos quatro meses de recuperação. A mensagem publicada após a cirurgia não estabelece uma data para a retomada das competições.

Canhota, Bia convivia com o problema no ombro esquerdo havia mais de dois anos. O agravamento da lesão passou a interferir tanto no desempenho em quadra quanto na rotina fora dos torneios.

Em setembro, ao explicar a decisão de operar, a tenista relatou dificuldades para sacar e até para dormir. Antes de optar pelo procedimento, ela e sua equipe tentaram tratar o problema sem cirurgia durante o afastamento das competições.

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Bia já havia passado por uma operação no ombro direito. O novo procedimento foi realizado pelo mesmo médico responsável pela intervenção anterior.

A brasileira não compete desde Wimbledon, em julho, e anunciou a interrupção da temporada em agosto. Além da lesão, o afastamento busca permitir a recuperação do desgaste mental acumulado no circuito.

A pausa sucede uma temporada de dificuldades esportivas. Ex-integrante do top 10 e semifinalista de Roland Garros em 2023, Bia deixou o grupo das cem melhores do ranking mundial.

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Durante esse período, a tenista também anunciou planos de estudar gestão esportiva na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A volta aos torneios permanece condicionada à recuperação.