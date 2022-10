Bia Haddad ganha em Guadalajara e fica a 2 vitórias do Finals; Stefani vai à semi

(via Agência Estado)

O Brasil tem motivos de sobra para celebrar o dia de tênis no WTA 1000 de Guadalajara, no México. As duplas de Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani avançaram, para quartas de final e semifinal, respectivamente. Enquanto Bia precisou de árdua batalha para se garantir, Stefani nem teve de suar, após desistência das rivais.

De olho no Finals, Bia Haddad e a casaque Anna Danilina desbancaram uma dupla concorrente direta e estão a duas vitórias da classificação para a competição que reúne as oito melhores duplas do ano. Depois de um primeiro set ruim, buscaram a virada sobre a holandesa Demi Schuurs e a americana Desirae Krawczyk, ganhandeo por 3/6, 7/5 e 10/8 no super tie-break.

Já Luisa Stefani e a australiana Storm Sanders nem precisaram entrar em quadra diante da dupla cabeça de chave 2 em Guadalajara, formada por Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, avançando com vitória por W.O.

A tenista russa disputou duro jogo das oitavas de final de simples contra a letã Jelena Ostapenko, avançando por duplo 6/4, e alegou problemas físicos para não voltar à quadra para o compromisso de duplas.

AMERICANAS EM ALTA

Em seu primeiro torneio como número 3 do mundo, a americana Jessica Pegula vem fazendo bonito em Guadalajara. Nesta quinta-feira, se garantiu nas quartas de final com duplo 6/4 na canadense Bianca Andreescu. A compatriota Cori Gauff também se garantiu na próxima fase com vitória ainda mais tranquila. Fez 6/0 e 6/3 sobre a italiana Martina Trevisan.

ZEBRAS NA ANTUÉRPIA

Dos quatro tenistas favoritos a jogarem as oitavas de final desta quinta-feira, no ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica, três acabaram eliminados. Apenas o canadense Félix Auger-Aliassime avançou, com duplo 6/3 sobre o francês Manuel Guinard.

Bem acima no ranking, os argentinos Diego Schwartzman, 19º do mundo, e Francisco Cerúndolo, 28º, deram adeus com derrotas diante de David Goffin, tenista local, e o austríaco Dominic Thiem, respectivamente. Schwartzman levou 7/6 (7/3) e 6/2, enquanto o compatriota caiu com 6/1, 1/6 e 7/5.

A outra surpresa do dia, já com atletas mais bem ranqueados, ocorreu no duelo entre o Karen Khachanov e o americano Sebastian Korda. O russo, 18º do ranking, sucumbiu diante do 36º mais bem colocado com derrota em sets corridos, por 7/5 e 7/6 (7/5).