Bia Haddad fecha dia perfeito em Wimbledon com vitória nas duplas; Stefani também avança

O sábado em Londres foi perfeito para Beatriz Haddad Maia. Poucas horas depois de se garantir nas oitavas de final da chave de simples em Wimbledon, ela voltou à quadra para estrear nas duplas. E novamente com grande resultado ao lado da belarussa Victoria Azarenka. A parceria até teve trabalho no segundo set, mas largou com triunfo por 6/4 e 7/5 diante da espanhola Cristina Bucsa e a japonesa Makoto Ninomiya.

Bia Haddad fechou o seu dia perfeito e também das brasileiras em Wimbledon. Além dela, Luísa Stefani também largou com triunfo, ao lado da francesa Caroline Garcia. Ingrid Martins já havia se garantido na segunda fase na sexta-feira.

A dupla da brasileira começou bem a partida e foi logo quebrando na terceira parcial. Mas as rivais reagiram e devolveram o break point. Na sétima parcial, mais um serviço quebrado e desta vez para Bia e Azarenka arrancarem para o 6 a 4.

O segundo set foi mais complicado e começou logo com 2 a 0 para as oponentes. Servindo bem e com paciência nas trocas de bolas, Bia e a belarussa buscaram a igualdade com 3 a 3.

A partida continuou igual até 5 a 5. Com boas devoluções, a dupla da brasileira teve três break points com 0 a 40 na parcial 11. Desperdiçaram dois, mas no terceiro quebraram para ir ao saque pelo jogo. No primeiro match point, festa de Bia Haddad com direito a sorriso largo e punho cerrado para vibrar o segundo triunfo do dia.

Também em sets diretos, Luisa Stefani e Caroline Garcia se garantiram na segunda fase. Elas superaram as americanas Ashlyn Krueger e Caty McNally por 6/3 e 7/6 (7/3). Na segunda rodada, já neste domingo, elas terão uma pedreira pela frente. As cabeças de chave 6, a canadense Leylah Fernández e a americana Taylor Towsend. Já Bia Haddad e Azarenka vão encarar as alemãs Vera Zvonareva e Laura Siegemund.