Bia Haddad e Victoria Azarenka derrotam favoritas e conquistam o WTA 1000 de Madri

Um dia para comemorar. Beatriz Haddad Maia e a bielorussa Victoria Azarenka conquistaram o WTA 1000 de Madri neste domingo. O triunfo de 2 sets a 0,(parciais de 6/1 e 6/4)foi sobre a dupla formada por Jessica Pegula e Coco Gauff em uma hora e seis minutos de partida.

O feito levou a brasileira, número 1 do país, ao top 10 do ranking mundial de duplas. Ela conquista o primeiro título de grande proporção, recuperando-se do vice-campeonato, também nas duplas, em Indian Wells. Victoria Azarenka, por sua vez, conquistou o seu nono título de duplas.

Já Jéssica Pegula é a terceira do ranking do WTA, enquanto Coco Gauff é a quarta. Esse retrospecto deu à dupla o favoritismo na briga pelo troféu disputado neste domingo, em Madri. Porém, tudo mudou quando a partida começou, já que Bia Haddad e Victoria Azarenka fizeram uma partida de altíssimo nível.

Bia Haddad e Victoria Azarenka tiveram um alto índice de aproveitamento nos saques e nas devoluções. Quebraram ainda três dos cinco serviços possíveis no primeiro set. Em menos de 20 minutos, já estava 5 a 1. E não demoraram para confirmar a vitória.

As americanas, dupla número 1 do mundo, voltaram em outro ritmo no segundo set e chegaram a abrir 4 a 2. Mas a brasileira e a bielorrussa não se abateram, reagiram e empataram por 4 a 4. Bia Haddad e Azarenka não perderam mais nenhum game e confirmaram o set por 6 a 4.