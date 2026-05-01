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Bia Haddad é surpreendida pela 183ª do mundo e cai nas quartas de final de torneio espanhol

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 15:10:00 Editado em 01.05.2026, 15:18:13
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Após enfileirar duas vitórias seguidas pela primeira vez desde setembro, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi surpreendida pela espanhola Marina Bassols Ribera e foi eliminada nesta sexta-feira nas quartas de final do WTA 125 de La Bisbal. A número 1 do Brasil e 69ª do ranking caiu diante da 183ª do mundo por 2 a 0 (6/1 e 6/2) em 1h14.

Foi a primeira derrota da brasileira em quatro partidas com Ribera, tenista de 26 anos que nunca esteve no top 100 e não tem títulos de primeira linha na carreira. Os três primeiros jogos, porém, aconteceram em quadra dura, diferentemente do que acontece no torneio espanhol, disputado no saibro e que serve de preparação para Roland Garros.

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Ribera teve um desempenho muito superior ao de Bia Haddad nesta sexta, convertendo 5 dos 6 break points conquistados. A brasileira começou bem o jogo, quebrando o serviço da rival, confirmando o seu na sequência e abrindo 2 games a 0 no primeiro set. Na sequência, Ribera dominou o confronto.

No segundo set, a espanhola abriu 5 a 0 com rapidez. Bia Haddad ainda conseguiu evitar o "pneu", mas Ribera confirmou seu serviço para selar sua primeira vitória sobre a brasileira, que deve deixar o top 70 na próxima atualização do ranking.

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Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner venceu o francês Arthur Fils, 25º do mundo, por 2 a 0 (6/2 e 6/4) na semifinal do Madrid Open e alcançou sua quinta final consecutiva em torneios Masters 1000. Sinner busca no domingo se tornar o primeiro homem na história a conquistar cinco títulos seguidos neste nível.

"Tentei ser muito agressivo", afirmou o italiano de 24 anos. "Eu me senti muito confortável na devolução. No segundo set, ele começou a sacar melhor e ficou mais difícil", afirmou Sinner, que se tornou o quarto (e mais jovem) tenista a chegar à final em todos os nove torneios Masters 1000.

Antes dele, apenas o sérvio Novak Djokovic (25 anos), o espanhol Rafael Nadal (27) e o suíço Roger Federer (30). Sinner acumula agora 27 vitórias consecutivas em Masters 1000, uma sequência que inclui títulos em Paris no ano passado e em Indian Wells, Miami e Monte Carlo em 2026.

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