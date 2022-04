Bia Haddad e Maria Serrano vão às semifinais de dupla em Bogotá com dura vitória

Da Redação

A brasileira Beatriz Maia Haddad, a Bia Haddad, e a colombiana Maria Osorio Serrano já estão nas semifinais do WTA de Bogotá. A dupla sofreu bastante nesta quinta-feira, diante da russa Anina Anshba e a grega Valentini Grammatikopoulou. Em sets duros, avançaram com 7/6 (7/4) e 7/5 após 1h48.

continua após publicidade .

Bia e Serrano fizeram um primeiro set marcado por virada na reta final. A dupla perdeu os dois primeiros games e conseguiu diminuir a diferença em alguns momentos, mas o empate não vinha. Isso só ocorreu quando elas perdiam por 5 a 4 e buscaram o 5 a 5 após serviço perdido das adversárias.

A virada veio em seguida, mas Anshba e Grammatikopoulou conseguiram empatar. No fim das contas, a brasileira e sua parceira foram melhores durante a disputa do tie-break e conseguiram a vitória por 7 a 4. Assim, faturaram o primeiro set.

continua após publicidade .

No set seguinte, a disputa foi tão acirrada quanto no inicial. A russa e a grega levaram o primeiro game, mas Bia e Serrano empataram, história que se repetiu nos games seguintes. O equilíbrio prevaleceu até 5 a 5, quando a dupla da brasileira não desperdiçou o breakpoint. Depois, foi apenas sacar bem para fechar em 2 a 0 com 7/5.

PIGOSSI NAS QUARTAS

Mais cedo, o Brasil garantiu uma vaga nas quartas de final do simples com a medalhista olímpica Laura Pigossi, que derrotou a georgiana Ekaterine Gorgodze por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nas oitavas. A paulistana passou por Daniela Vismane, da Letônia, e pela chinesa You Xiaodi durante as qualificatórias, antes de desbancar a francesa Harmony Tan e chegar ao confronto com Gorgodze.

Agora, em busca de uma vaga nas semifinais, Pigossi se prepara para enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska, que não precisou disputar as qualis. A adversária estreou com um triunfo diante da húngara Panna Udvardy e superou a italiana Sara Errani nas oitavas para avançar às quartas.