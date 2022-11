Bia Haddad e Laura Pigossi vencem e garantem Brasil para a Billie Jean King Cup

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil garantiu vaga na rodada qualificatória da Billie Jean King Cup de 2023 neste sábado. As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi venceram seus duelos em Tucumã, na Argentina, e carimbaram lugar no torneio. No total o Brasil somou três triunfos e levou vantagem na série de melhor de cinco.

continua após publicidade .

Bia Haddad, 15ª colocada no ranking da WTA, bateu a argentina María Carlé por duplo de 6/3 nesta manhã. Depois foi a vez de Laura Pigossi entrar em quadra e bater com facilidade Solana Sierra por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Com isso não foi necessária uma partida final de duplas para definir a equipe campeã.

Na partida de Bia, a brasileira mostrou tranquilidade durante o confronto e jogou toda pressão para a rival argentina, que chegou a ficar em vantagem no segundo set. Bia, porém, conseguiu virar, quebrou dois serviços e venceu o duelo. Após a partida, comemorou o resultado e citou a concentração que lhe foi exigida para vencer.

continua após publicidade .

"Sabia que seria um confronto complicado, com torcida contra. Estou feliz com a vitória, pois mesmo com os nervos, precisei estar focada", disse Bia Haddad após a vitória.

Laura Pigossi enfrentaria Nadia Podoroska, mas a técnica da seleção argentina optou pela jovem Solanda Sierra, de apenas 18 anos, que ocupa a 464ª posição do ranking da WTA. A brasileira usou de sua experiência para passar sem sustos pela rival.

A Billie Jean King Cup acontece nos dias 14 e 15 de abril de 2023. A principal competição internacional de equipes femininas é uma homenagem à ex-tenista número 1 do ranking, Billie Jean King.