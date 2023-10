Bia Haddad e Kudermetova ganham de chinesas em estreia de duplas no WTA Elite Trophy

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois jogos, duas vitórias. Nesta quarta-feira, em duplas. Bia Haddad continua muito bem no WTA Elite Trophy, disputado em Zhuhai, na China. Depois de passar pela americana Madison Keys na partida de simples, terça-feira, a tenista número 1 do Brasil teve a companhia da russa Veronika Kudermetova nas duplas e ganhou das locais Xinyu Jiang e Qianhui Tang por duplo 6/3.

continua após publicidade

Bia Haddad não conseguiu se classificar para o WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, e teve de se contentar em disputar o WTA Elite Trophy, que é uma espécie de segunda divisão da reunião das destaques do ano.

Nem por isso desanimou. Querendo novamente encostar no Top 10, ela espera realizar um bom desempenho em Zhuhai, onde somente a disputa de simples vale pontos no ranking da WTA. O jogo em duplas serve para ele "treinar" para a decisão com a francesa Caroline Garcia, na sexta-feira.

continua após publicidade

E o primeiro jogo ao lado e Kudermetova em Zhuhai foi da melhor maneira possível. Brasileira e russa mostraram boa sintonia e não deram chances às adversárias. Foram quatro aces e 71% de aproveitamento no primeiro saque. Agressivas, conseguiram quatro quebras na partida, cedendo apenas um saque, para confirmar a vitória em somente 1h13 de disputa.

Antes de voltar à quadra para simples, Bia e Kudermetova podem definir a vaga às semifinais de duplas contra Yana Sizikova e Oksana Kalanshnikova, da Geórgia, nesta quinta-feira. Ganhar significa se garantir antecipadamente, já que as rivais pegariam as chinesas, na sexta-feira em confronto de eliminadas.

No segundo jogo do Grupo Camélia da chave de simples, Garcia também se impôs sobre Madison Keys, que iniciou a competição como cabeça 2 e já está eliminada. A francesa ganhou por 6/3 e 7/6(7/3).

Como o regulamento do WTA Elite Trophy é diferenciado, com quatro grupos de três tenistas, somente a campeã de cada chave avança. Portanto, o jogo de Bia diante de Garcia (4 da manhã de sexta-feira no Horário de Brasília) será a definição da classificada à semifinal.