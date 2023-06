Bia Haddad é confirmada no Top 10 do ranking e já se prepara para temporada de grama

O ranking atualizado pela Associação do Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira oficializou a entrada de Beatriz Haddad Maia na restrita lista das 10 melhores tenistas do mundo. No 10º lugar, Bia faz história para o tênis nacional por ser a primeira mulher do País a figurar no Top 10 de simples.

Ela subiu quatro colocações na lista para atingir o 10º posto, obtido em razão da grande campanha em Roland Garros, nas últimas duas semanas, em Paris. Bia começou o torneio no 14º lugar, mas somou 490 pontos ao alcançar a histórica semifinal no Grand Slam francês. Até então, seu melhor ranking era a 12ª posição.

"O ranking, para a gente, é consequência de um processo bem feito. Deixo essa questão de ponto e ranking como algo natural e consequência de um trabalho", comentou Bia, após ter confirmada a entrada no Top 10.

Na prática, a posição nobre no ranking fará com que Bia entre como principal candidata ao título em torneios pequenos e medianos e como uma das favoritas ao troféu nas competições maiores, caso dos Grand Slams. Em 10º lugar, ela será cabeça de chave em qualquer torneio, o que evita confrontos com outras tenistas da elite nas primeiras rodadas.

O status de Top 10 pode render até benefícios financeiros à Bia, que pode receber premiações específicas de patrocinadores, além de atrair novos apoiadores. Mais visada, ela poderá até receber convites para algumas competições, inclusive com pagamento de cachê, algo recorrente nos torneios menores do circuito.

Bia será a primeira tenista brasileira no Top 10 porque o ranking oficial foi criada somente em 1975, quando Maria Esther Bueno estava perto da aposentadoria. A lenda do esporte nacional brilhou nas décadas de 50 e 60. Entre 1959 e 1960, era considerada a número 1 do mundo pelos principais jornais do mundo e pelas publicações especializadas.

O Brasil já contou com tenistas no Top 10 do ranking masculino: Gustavo Kuerten, em simples, e Marcelo Melo e Bruno Soares, nas duplas. No feminino, Luisa Stefani foi número nove do mundo nas duplas, em novembro de 2021.

TEMPORADA DE GRAMA

Depois de se destacar no saibro, Bia foca na curta temporada de grama, que já começa nesta segunda-feira. Ela vai estrear na terça, no Torneio de Nottingham, na Inglaterra. Ela é a atual campeã tanto em simples quanto em duplas da competição de nível WTA 250. Desta vez, a brasileira jogará somente na chave de simples e sua estreia será contra a ucraniana Lesia Tsurenko.

"Consegui recarregar as energias nesses últimos dias, especialmente com todo o carinho da minha família. Já estou aqui na Inglaterra e amanhã (esta segunda) já começa tudo de novo, estamos com a cabeça focada no próximo desafio. Decidimos jogar Nottingham para aproveitar a estrutura do torneio, treinar e se adaptar para a temporada de grama que vem pela frente. Estamos motivados e sabemos que esse é só o começo da subida, então temos que trabalhar duro e continuar com a mesma rotina e o mesmo foco", disse a tenista.

Bia projetou manter a evolução no circuito, agora visando Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, em julho. "O nosso próximo objetivo, agora que batemos o de entrar no Top 10, é o mesmo de sempre: continuar com a evolução e buscar melhorar os detalhes que não deram certo na semana anterior. Sempre com muita humildade e trabalhando duro para conquistar coisas ainda maiores", afirmou.

Depois de jogar em Nottingham, Bia seguirá na Inglaterra para competir em Birmingham a partir do dia 19. Lá também é a atual campeã. E, na semana seguinte, estará em Eastbourne, em outro torneio britânico de preparação para Wimbledon. "Me sinto pronta para começar esta sequência de torneios", disse a brasileira.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 8.940 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.012

3º - Elena Rybakina (CAS), 5.090

4º - Caroline Garcia (FRA), 5.025

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.905

6º - Ons Jabeur (TUN), 3.961

7º - Coco Gauff (EUA), 3.435

8º - Maria Sakkari (GRE), 3.272

9º - Petra Kvitova (RCH), 3.102

10º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 2.910

Confira a lista dos 10 melhores do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 7.595 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.175

3º - Daniil Medvedev (RUS), 6.100

4º - Casper Ruud (NOR), 4.960

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.920

6º - Holger Rune (DIN), 4.375

7º - Andrey Rublev (RUS), 4.000

8º - Taylor Fritz (EUA), 3.515

9º - Jannik Sinner (ITA), 3.300

10º - Karen Khachanov (RUS), 3.125