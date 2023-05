Bia Haddad domina alemã e avança em Roland Garros; Alcaraz e Djokovic vencem

Beatriz Haddad Maia fez uma partida dominante nesta segunda-feira e passou com tranquilidade para a segunda fase de Roland Garros. Após fazer 6 a 0 no primeiro set em duelo com a alemã Tatjana Maria, quase repetiu o "pneu" na segunda parcial, mas sofreu seu único ponto da partida e fechou o triunfo por 6 a 1. A próxima adversária da tenista brasileira será a russa Diana Shnaider, de 19 anos.

Dona da 14ª posição do ranking da WTA,, Bia entrou em quadra como favorita diante da veterana Maria, que tem 35 anos, ocupa a 67ª colocação e foi semifinalista de Wimbledon no ano passado. A paulistana fez um jogo agressivo e precisou de apenas uma hora e quatro minutos para liquidar a alemã.

Contra Shnaider, em partida que deve ocorrer na quarta-feira, Bia tentará passar pela primeira vez da segunda fase de um Grand Slam. Em Roland Garros, torneio do qual participou apenas duas vezes, caiu na estreia pela chave principal em 2017, após vir das qualis. No ano passado, começou direto na primeira rodada e foi à segunda, mas perdeu para Kaia Kanepi.

Também nesta segunda, a disputa feminina em simples teve a francesa Caroline Garcia, número 5 do mundo, em quadra. Ela venceu a chinesa Wang Xiyu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/4.

ALCARAZ E DJOKOVIC VENCEM

Entre os homens, Roland Garros recebeu dois tenistas do top 3 da ATP em suas quadras. O número 1 Carlos Alcaraz venceu o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/2 e 7/5, e avançou para a segunda fase, na qual enfrentará o japonês Taro Daniel. Em ascensão meteórica, o fenômeno espanhol de 20 anos está disputando um Grand Slam como primeiro cabeça de chave pela primeira vez. "É ótimo jogar aqui. Havia uma grande energia da multidão e saí com um grande nível", afirmou Alcaraz depois da vitória.

Novak Djokovic, terceiro colocado do ranking, também jogou e avançou ao bater o americano Aleksandar Kovacevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/1). Seu próximo adversário será o húngaro Márton Fucsovics. "Perdi um pouco a concentração no terceiro set, e a este nível não se pode perder nem um pouco. Mas em termos gerais os sentimentos são positivos," disse Djokovic. "Estou muito motivado para ir longe no torneio. é apenas o começo", completou.