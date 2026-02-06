Leia a última edição
Bia Haddad desencanta no ano com 'bicicleta' no qualificatório do Torneio de Doha

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 18:25:00 Editado em 06.02.2026, 18:39:25
Bia Haddad Maia conquistou a primeira vitória em 2026. Depois d ser eliminada na primeira rodada no Torneio de Adelaide, no Aberto da Austrália e no WTA de Abu Dabi, a tenista brasileira estreou com triunfo no classificatório para o WTA 100 de Doha, no Catar, ao bater a anfitriã Mubaraka Al-Maimi com um duplo 6/0, em apenas 46 minutos.

Oitava cabeça de chave do qualificatório, Bia volta à quadra às 5 horas deste sábado (horário de Brasília), diante da russa Anastasia Zakharova (107ª no ranking), que eliminou a austríaca Julia Grabher (78 do mundo).

Em 2023, depois de vencer adversárias poderosas como a espanhola Paula Badosa e a russa Daria Kasatkina, terminou sua participação no WTA de Doha nas quartas de final.

Bia tenta recuperar a melhor forma, depois de ficar quatro meses parada no ano passado quando focou em sua saúde mental. Atualmente, a brasileira, de 27 anos, está na 68ª colocação no ranking mundial.

Bia Haddad tênis torneio de Doha
