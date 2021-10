Bia Haddad comemora a maior vitória da carreira: 'É tudo muito especial'

Da Redação

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia segue aproveitando a oportunidade que recebeu no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e fez história. "Lucky loser" no torneio, nesta segunda-feira foi a vez de superar a checa Karolina Pliskova, a atual número 3 do mundo e cabeça de chave 1, por 2 sets a 0 e avançar às oitavas de final. A maior vitória de sua carreira foi muito festejada.

"Estou muito feliz com o trabalho que fiz hoje (segunda-feira). Significa muito para mim estar de volta ao Top 100. Não só para mim, como também para minha família, meus amigos, minha equipe e todos que estiveram comigo nos momentos difíceis da minha carreira. Indian Wells é o meu torneio favorito e é apenas a minha segunda vez aqui, então é tudo muito especial", afirmou a brasileira, que com os pontos obtidos nesta semana dará um salto da 115.ª colocação para um lugar entre as 100 melhores do ranking da WTA.

Esta foi a segunda vitória de Bia Haddad contra uma Top 10. A primeira foi conquistada contra a americana Sloane Stephens, na época número 4 do mundo, no torneio de Acapulco, no México, em 2019.

"Foi muito difícil, estava ventando muito e com certeza não foi o melhor nível de tênis que nós duas apresentamos. Foi um jogo muito mental, muito feliz de ter ficado forte no jogo e ter saído com a vitória. Estava tentando ficar sempre motivada e acho que hoje (segunda-feira) funcionou muito bem. Também estudamos bastante o jogo dela e isso me ajudou a fazer ótimos games de devolução. O único ponto que me deixa insatisfeita é que saquei muito abaixo do que venho treinando, mas estou bastante consciente do que preciso melhorar", disse a brasileira.

Agora, a próxima adversária de Bia Haddad será a estoniana Anett Kontaveit, número 20 do mundo. Será o primeiro confronto entre as tenistas no circuito profissional. "Vai ser uma partida muito legal, nesse torneio tão grande. Ela é uma excelente jogadora, então vou entrar e fazer o meu melhor. Tenho que continuar fazendo o que já estou colocando em prática, ser agressiva e criar as minhas oportunidades. Muito feliz com o trabalho duro que venho apresentando", finalizou.