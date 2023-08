Bia Haddad cai para 19ª no ranking da WTA com adeus precoce em Montreal; Top 10 se mantém

A brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu sete posições no ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira após eliminação na segunda rodada do Torneio do Canadá, a nível 1000, na semana passada. Ela caiu do 12º para o 19º lugar, mas ainda será cabeça de chave no US Open e espera volta por cima no último Grand Slam do ano, entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. Laura Pigossi ganhou nove postos e aparece na 135ª colocação.

Depois de passar bem na estreia em Montreal, ela acabou eliminada pela local Leylah Fernandez em jogo com torcida contra e no qual sofreu bastante com a condição climática: ventava muito na hora da partida, o que a fez cometer muitos erros.

Bia Haddad vem de excelente temporada, na qual atingiu o top 10 de simples pela primeira vez na carreira - foi 9ª em junho -, além de igualar desempenho de Maria Ester Bueno e chegar às oitavas em Wimbledon (abandonou diante de Elena Rybakina por causa de lesão).

A brasileira estreia no Torneio de Cincinnati nesta segunda-feira contra a checa Karolina Muchova, vice-campeã de Roland Garros, confiante em voltar a escalar o ranking. Na edição passada ela caiu na estreia diante de Jelena Ostapenko, portanto não tem pontos a defender.

Como jogou somente em simples no Canadá, Bia Haddad também caiu no ranking de duplas. Ela perdeu duas posições, saindo do 15º lugar para o 17º. A compatriota Luísa Stefani é a 16ª, também descendo dois postos.

No ranking divulgado pela WTA nesta segunda-feira, as primeiras 10 posições seguiram inalteradas, apesar da conquista de Jéssica Pegula em Montreal. A americana permanece em terceiro, atrás da polonesa Iga Swiatek, a quem eliminou na semifinal, e da belarussa Aryna Sabalenka. Derrotada na decisão, a russa Liudmila Samsonova é quem mais melhorou o desempenho, subindo seis posições e aparecendo no 12º lugar que pertencia a Bia Haddad.

Confira o ranking da WTA

1º - Iga Swiatek, Polônia, 9730 pontos

2º - Aryna Sabalenka, Belarus, 8746

3º - Jéssica Pegula, Estados Unidos, 6030

4º - Elena Rybakina, Casaquistão, 5765

5º - Ons Jabeur, Tunísia, 4746

6º - Carolina Garcia, França, 4685

7º - Coco Gauff, Estados Unidos, 3760

8º - Maria Sakkari, Grécia, 3510

9º - Petra kvitova, República Checa, 3445

10º - Marketa Vondrousova, 3211

19º - Bia Haddad, Brasil, 2220

135º - Laura Pigossi, Brasil, 543