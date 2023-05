Bia Haddad avança nas duplas em Roma e enfrentará ex-parceira; Djokovic e Swiatek vencem

(via Agência Estado)

Beatriz Haddad Maia e a belarussa Victoria Azarenka, campeãs do WTA 1000 de Madri no último domingo, começaram a disputa em duplas do Torneio de Roma, também de nível 1000, com vitória. Em busca do segundo título consecutivo, elas venceram as russas Veronika Kudermetova e Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, após uma hora e dez minutos de duelo.

Nas oitavas de final, Bia fará um duelo com ax-parceira casaque Anna Danilina, ao lado de quem disputou 12 torneios na temporada passada. Juntas, foram campeãs do WTA 500 de Sidney e vice-campeãs do WTA 1000 de Guadalajara. A atual companheira de Danilina é a húngara Tímea Babos.

A tenista paulista, 10ª colocada do ranking de duplistas e 15ª do ranking individual, também segue viva na disputa em simples do Torneio de Roma, após vencer a romena Elena-Gabriela Ruse na quinta-feira. Por isso, estará em quadra neste sábado, quando joga a segunda fase contra a polonesa Magda Linette.

O Brasil teve mais tenistas na disputa por duplas do torneio italiano nesta sexta. Luisa Stefani, a número 23 do mundo no ranking de duplistas, foi eliminada ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski com uma derrota por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 8/10, para a checa Marie Bouzkova e a americana Bethanie Mattek-Sands. Já Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev caíram diante da dupla alemã formada por Kevin Krawietz e Tim Puetz, que venceram o duelo por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 10/6.

DJOKOVIC E SWIATEK VENCEM

O dia também foi marcado pelo retorno de Novak Djokovic, número 1 do mundo, após ficar de fora do ATP 1000 de Madri por lesão. O sérvio venceu o argentino Tomas Martin Etcheverry 2 por sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2 para avançar à próxima fase, na qual enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov.

Outros integrantes do top 10 masculino também jogaram. Entre eles, apenas o canadense Felix Auger-Aliassime (10º), derrotado pelo australiano Alexei Popryin, foi eliminado precocemente. Casper Ruud (4º) passou pelo francês Arthur Rinderknech, Holger Rune superou o francês Arthur Fils e Jannik Sinner eliminou o australiano Thanasi Kokkinakis.

Na disputa feminina em Roma, a número 1 Iga Swiatek arrasou a Anastasia Pavlyuchenkova ao vencer os dois sets por 6 a 0. Após o pneu duplo, a polonesa enfrentará a ucraniana Lesia Tsurenko por uma vaga nas oitavas de final, no domingo. Elena Rybakina, sexta colocada do ranking, também jogou nesta sexta e venceu a italiana Jasmine Paoline por 2 a 0, parciais de 6/7 (4/7) e 6/1. A grega Maria Sakkari (8ª) bateu a checa Barbora Strycova (6/1 e 6/3) e a tunisiana Ons Jabeur (7ª) derrotou a espanhola Paula Badosa (6/1 e 6/4).