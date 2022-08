Bia Haddad avança e Bruno Soares cai em duplas no Canadá; Venus é eliminada

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dia para o tênis brasileiro no Canadá foi de alegria no feminino e tristeza no masculino. As competições que servem de aprimoramento para o US Open, marcado para o fim do mês, tiveram vitória de Bia Haddad nas duplas do WTA 1000 de Toronto e queda precoce de Bruno Soares ao lado de Jamie Murray no Masters de Montreal. Dando os últimos passado da carreira, a veterana Venus Williams acabou eliminada em simples.

continua após publicidade .

Um dia após boa vitória em simples após três sets contra Martina Trevisan, Bia Haddad foi arrasadora ao lado da checa Barbora Krejcikova. A dupla avançou às oitavas de final com 6/1 e 6/2 na parceria entre Kaitlyn Christian e Oksana Kalashnikova.

A brasileira faz seu segundo jogo de simples nesta quarta-feira contra a canadense Leylah Fernandes, cabeça de chave número 13 e um bom desafio para Bia Haddad. Nas duplas ela só retorna às quadras na quinta. Número 24 do mundo, a brasileira quer fazer bonito no último Grand Slam do ano e brilhar no Canadá se faz necessário.

continua após publicidade .

Já Bruno Soares e Jamie Murray seguem fazendo uma temporada abaixo do esperado. Sem títulos em 2022, a parceria mais uma vez caiu de forma precoce em uma competição. Brasileiro e britânico disputaram no Canadá sua 13 competição do ano e, mais uma vez, sem ter o que festejar.

Eles foram eliminados por John Peers e Daniel Evans, de virada. Após vencerem o primeiro set por 6/4, viram os rivais reagirem e ganharem os dois sets seguintes, por 6/3 e 10/5 no super tie-break.

Depois de caírem nas oitavas em Wilmbledon e no Citi Open, desta vez pararam na estreia. Os melhores desempenhos no ano foram o vice-campeonato no Rio Open e a semifinal no Aberto de Eastbourne. Do mais, derrotas em primeira e segunda fases ou nas oitavas.

continua após publicidade .

TORNEIOS DE SIMPLES

Grande nome do tênis americano não faz muito tempo, Venus Williams agora sofre para repetir os grandes desempenhos da vitoriosa carreira. No dia em que a irmã anunciou aposentadoria após o US Open, ela acabou eliminada em Toronto pela suíça Jil Teichmann por 6/2 e 6/3.

Nova geração do tênis americano, Cori Gauff fez 6/1 e 6/3 na compatriota Madison Brengle. A surpresa ficou para a queda da britânica Emma Raducanu, cabeça de chave 9, para a italiana Camila Giorgi, por 7/6 (7/0) e 6/2.

No Masculino, o italiano Matteo Berrettini perdeu do espanhol Pedro Carreno Busta por 6/3 e 6/2 em Montreal. Entre os outros cabeças de chave, nada de surpresas. Marin Ciric (11) levou a melhor no duelo croata com Borna Coric, com 6/3 e 6/2. Grigor Dimitrov superou o canadense Alexis Galarneau com 6/4 e 7/5.