Bia Haddad alcança melhor posição nas duplas e Luisa Stefani dá salto no ranking

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em grande momento nas duplas, as tenistas brasileiras se destacaram na atualização do ranking da WTA, nesta segunda-feira. Beatriz Haddad Maia alcançou a melhor posição de sua carreira nas duplas, enquanto Luisa Stefani deu um salto de 162 colocações e voltou ao Top 100.

continua após publicidade .

Bia e Luisa se enfrentaram na noite deste domingo, na final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Luisa levou a melhor, formando parceria com a australiana Storm Sanders. Elas venceram Bia e a casaque Anna Danilina por 2 sets a 1 e ficaram com o troféu.

O resultado acabou trazendo benefícios para as duas brasileiras no ranking, apesar do revés de Bia. A boa campanha tanto nas duplas quanto em simples fez a brasileira retomar sua melhor posição da carreira no ranking de simples, no 15º posto. Nas duplas, foi melhor ainda, com a melhor colocação da vida, no 13º lugar.

continua após publicidade .

Ao chegar à final de duplas, Bia somou pontos suficientes para garantir a classificação para disputar o WTA Finals, o prestigiado torneio que reúne as oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas da temporada. Foi a primeira vez que uma brasileira obteve este feito - o Finals será disputado em Fort Worth, nos Estados Unidos, a partir do dia 31.

Para Luisa, ainda em processo de retorno ao circuito, a conquista teve peso por confirmar sua sólida volta aos torneios, após ficar um ano afastada por lesão. "Quero agradecer a Storm pelas duas semanas no começo de meu retorno. Ela confiou em mim, estou orgulhosa de nós. Tivemos dois jogos (no domingo), e estava lá, como se fosse a chefe em quadra. Foi uma grande semana, minha primeira aqui, me senti em casa", comentou Luisa.

Com o título, o maior em sua volta até agora, a brasileira saltou do 217º lugar do ranking de duplas para o 55º. Ela ainda poderá melhorar esta marca nas últimas semanas da temporada, em torneios de menor porte.

continua após publicidade .

Entre as demais brasileiras, Laura Pigossi subiu cinco posições e aparece no 103º posto de simples. No masculino, Thiago Monteiro perdeu cinco colocações e agora figura no 66º lugar no ranking da ATP. Felipe Meligeni (6 posições) e Matheus Pucinelli (13) também caíram, para 169º e 212º.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.730 pontos

continua após publicidade .

2º - Rafael Nadal (ESP), 5.810

3º - Casper Ruud (NOR), 5.600

continua após publicidade .

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.155

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.035

6º - Alexander Zverev (ALE), 4.860

continua após publicidade .

7º - Novak Djokovic (SER), 4.320

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.685

9º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.315

continua após publicidade .

10º - Taylor Fritz (EUA), 3.195

Confira a lista das 10 melhores do ranking da WTA:

continua após publicidade .

1º - Iga Swiatek (POL), 10.335 pontos

2º - Ons Jabeur (TUN), 4.555

3º - Jessica Pegula (EUA), 4.316

4º - Coco Gauff (EUA), 3.271

5º - Maria Sakkari (GRE), 3.121

6º - Caroline Garcia (FRA), 3.000

7º - Aryna Sabalenka (BEL), 2.970

8º - Daria Kasatkina (RUS), 2.935

9º - Veronika Kudermetova (RUS), 2.795

10º - Simona Halep (ROM), 2.661