Bia Haddad alcança 2º melhor ranking de um brasileiro em simples na história

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Beatriz Haddad Maia voltou a fazer história no tênis brasileiro nesta segunda-feira. Na atualização do ranking da WTA, ela aparece na 16ª colocação, a segunda melhor posição de um tenista do Brasil na história nas listas de simples. No domingo, ela foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto, no Canadá.

A grande campanha no torneio de piso duro, preparatório para o US Open, fez Bia dar um salto de oito colocações no ranking. Com o 16º posto, ela só está atrás de Gustavo Kuerten, que ocupou o topo da ATP entre 2000 e 2001. Bia superou nomes como Thomaz Koch, que chegou a ser 24º colocado na ATP, e Thomaz Bellucci, 21º.

Lenda do tênis nacional, Maria Esther Bueno chegou a figurar no topo do ranking numa época em que a lista não era oficial, apenas simbólica. Quando o ranking foi criado, ela já estava no fim de sua carreira, na década de 70. E não passou do 29º lugar, em dezembro de 1976.

Nas listas de duplas, o Brasil vem se destacando nos últimos anos, com Bruno Soares (foi número dois) e Marcelo Melo, que alcançou a liderança. Luisa Stefani já figurou em 9º lugar.

O novo feito de Bia é apenas mais um dentre vários passos que ela vem dando neste ano, o melhor de sua carreira. Nos últimos meses, a tenista vem registrando sua melhor posição no ranking a cada semana, batendo recordes pessoais e também nacionais.

A semana passada foi a melhor de sua trajetória no tênis profissional. Para alcançar sua primeira final de nível WTA 1000, ela eliminou tenistas como a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, a suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpica, e a checa Karolina Pliskova, ex-líder do ranking.

Laura Pigossi e Gabriela Cé também subiram na atualização desta segunda. A medalhista olímpica em duplas ganhou três posições na lista de simples e figura agora no 102º posto, cada vez mais perto de estrear no Top 100. Cé deu um salto de 46 colocações, para o 280º lugar.

MASCULINO

Os brasileiros sofreram ligeiras quedas no ranking da ATP. Número 1 do Brasil, Thiago Monteiro caiu um posto, para o 65º lugar. Felipe Meligeni perdeu seis colocações e agora é o 143º. Já Matheus Pucinelli subiu quatro postos, para 204º.

Confira abaixo o Top 10 do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), com 8.501 pontos

2º - Anett Kontaveit (EST), 4.476

3º - Maria Sakkari (GRE), 4.190

4º - Paula Badosa (ESP), 4.155

5º - Ons Jabeur (TUN), 3.920

6º - Simona Halep (ROM), 3.255

7º - Aryna Sabalenka (BEL), 3.121

8º - Jessica Pegula (EUA), 3.116

9º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.990

10º - Daria Kasatkina (RUS), 2.795

Confira a lista dos 10 melhores do tênis masculino:

1º - Daniil Medvedev (RUS), com 6.885 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 6.760

3º - Rafael Nadal (ESP), 5.620

4º - Carlos Alcaraz (ESP), 5.045

5º - Casper Ruud (NOR), 4.865

6º - Novak Djokovic (SER), 4.770

7º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.650

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.630

9º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.625

10º - Hubert Hurkacz (POL), 3.435