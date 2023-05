Bezzecchi vence etapa da França de MotoGP marcado por briga de Bagnaia e Viñales

(via Agência Estado)

Em uma prova marcada por vários acidentes e até uma troca de agressões entre pilotos, o italiano Marco Bezzecchi venceu a etapa da França de MotoGP. A vitória, a segunda na temporada, embolou a classificação do Mundial de pilotos. O italiano chegou aos 93 pontos e está a um do líder Francesco Bagnaia, que se envolveu em uma batida e não terminou a disputa.

A MotoGP volta às pistas no dia 11 de junho para cumprir a etapa da Itália no circuito de Mugello.

Receber a bandeirada em primeiro se tornou ainda mais importante por se tratar da milésima corrida da MotoGP. Feliz, Bezzecchi falou sobre o desempenho e fez agradecimentos a sua equipe.

"Consegui tirar o melhor da moto, fiz uma boa largada e consegui tirar o atraso em relação aos primeiros colocados. Tenho que agradecer muito a minha equipe pela dedicação e empenho", afirmou o piloto da VR46. Jorge Martin, e Johann Zarco, ambos da Pramac, completaram o pódio e fizeram a festa depois da prova.

Em uma corrida cheia de abandonos, o acidente que chamou a atenção foi entre o líder do Mundial Frabcesco Bagnaia e Maverick Viñales. Os dois se chocaram e foram para fora da pista. Revoltado pelo comportamento do companheiro Vinãles foi firar satisfação com Peco Bagnaia e os dois chegaram a trocar empurrões e precisaram ser contidos pelos fiscais de prova à beira da pista.

O abandono de Bagnaia, somado ao bom rendimento de sua VR46 fez Bezzecchi chegar logo na briga pela liderança. Em meio à briga com Marc Marquez na frente, Luca Marini e Aleix Marques também colidiram e caíram na prova. O piloto da Gresini chegou a ficar numa posição perigosa com a queda, mas saiu da pista rapidamente.

A prova seguiu disputada, com Bezzecchi, Marc Márquez e Miller nas três primeiras posições. Já próximo do fim, Marc Márquez acabou perdendo o controle quando estava em segundo lugar, caiu e perdeu a chance de subir ao pódio. O piloto, que havia se acidentado em Portugal, estava retornando às provas justamente em Le Mans.

O acidente acabou dando o segundo lugar a Jorge Martín com Johann Zarco terminando a corrida em terceiro lugar. Augusto Fernández, da GasGas ficou com a quarta posição seguido por Aleix Espargaró em quinto e Bard Binder em sexto.

Fabio Quartararo voltou a ter problemas com a sua moto, mas conseguiu terminar a prova em sétimo lugar.

Confira a classificação da etapa da França de MotoGP

1º Marco Bezzecchi (VR46) em 41min37s970

2º Jorge Martín (Ducati) a 4s256

3º Johann Zarco (Pramac) a 4s795

4º Augusto Fernández (GasGas) a 6s281

5º Aleix Espargaró (Aprilia)a 6s726

6º Brad Binder (KTM) a 13s638

7º Fabio Quartararo (Yamaha) a 15s023

8º Fabio Di Gianantonio (Ducati) a 15s826

9º Takaaki Nakagami (Honda) a 16s370

10ºFranco Morbidelli (Yamaha) a 17s828