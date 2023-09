Bezzecchi faz pole da MotoGP da Índia, seguido por Martin e Bagnaia; Martin vence 2ª sprint

Os três líderes do campeonato travaram grande disputa no treino classificatório e na corrida sprint da etapa da Índia da MotoGP neste sábado. Marco Bezzecchi garantiu a pole position, com tempo de 1min43s947, mas teve uma corrida sprint complicada (5º lugar). Jorge Martin ficou com a P2 e voltou a vencer a sprint, repetindo o feito da etapa de San Marino, na qual também venceu a corrida principal. Já o líder do campeonato mundial, Francesco Bagnaia largará da P3 e conquistou pontos importantes ao ficar em segundo na sprint, impedindo que Martin diminuísse muito a diferença

A grande fase de Jorge Martin continuou neste início de etapa. Vice-líder do campeonato, o espanhol da Pramac garantiu a segunda posição no grid para a corrida deste domingo e saiu novamente vencedor da corrida sprint, repetindo o feito da etapa de San Marino. Com tempo de 19min18s836, o piloto da Pramac garantiu mais 12 pontos na briga pelo título, ficando a 33 de Bagnaia. O italiano lidera o campeonato com 292 pontos, enquanto Martin tem 259.

Jorge Martin caiu na curva 8 na reta final do treino livre e deu trabalho para a equipe da Pramac. Mas a queda não foi suficiente para tirar a confiança do espanhol. No campeonato mundial, Bezzecchi possui 223 pontos, 36 atrás de Martin.

Marco Bezzecchi teve um sábado de altos e baixos. Após a pole, o piloto da VR46 teve sua roda traseira acertada por Luca Marini na largada e, apesar de conseguir se manter em pé e continuar a corrida, precisou fazer voltas de recuperação, terminando em quinto, com mais 5 pontos. Marini, por outro lado, fraturou a clavícula no tombo e não correrá neste domingo. Ele largaria em quarto. Bradl e Pol Espargaró também bateram na largada e deixaram a sprint.

Apesar de abandonar a sprint, Joan Mir foi muito bem no classificatório e assumirá a quarta posição de Marini. Marc Marquez, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Aleix Espargaró e Augusto Fernandez completam o top 10 do grid de largada. Os pilotos que pontuaram na sprint foram Martin (12 pontos), Bagnaia (9), Marquez (7), Binder (6), Bezzecchi (5), Quartararo (4), Miller (3), Viñales (2) e Raul Fernandez (1).

O treino classificatório começou com um pequeno atraso devido às condições de pista. Pancadas de chuva permaneciam aparecendo para manter o asfalto molhado no Circuito Internacional de Buddh. Raul Fernández liderou o Q1 e carimbou um lugar entre os 12 primeiros, junto com Alex Márquez, que deixou Brad Binder (14º) e Fabio Di Giannantonio (13º) pelo caminho. Na última tentativa de melhorar o tempo no Q2, Márquez sofreu uma queda e foi levado ao centro médico para cuidados. Ele teve três costelas quebradas e não terá condições de correr neste domingo e deixa o grid.

Logo no começo do Q2, a Aprilia mandou Aleix Espargaró para a pista cedo demais e precisou chamar o piloto de volta para colocar os aquecedores de pneu, o que deixou o espanhol furioso. Ele largará da 10ª colocação. Martin assumiu a liderança do treino, mas foi superado por Bezzecchi, que foi 0s043 mais rápido. Bagnaia se recuperou de uma derrapada com muita habilidade para atingir um ótimo tempo e ficar em terceiro.

Confira a ordem de largada para a etapa da Índia da MotoGP:

1º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

2º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac)

3º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

4º. Joan Mir (ESP/Honda)

5º. Marc Márquez (ESP/Honda) Daniel Pedrosa (ESP/KTM)

6º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati)

7º. Fabio Quartararo(FRA/Yamaha)

8º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia)

9º. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

10º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF)

11º.Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati)

12º. Brad Binder (RSA/KTM)

13º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda)

14º. Jack Miller (AUS/KTM) Michele Pirro (ITA/Ducati)

15º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

16º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM)

17º. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF)

18º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM)

19º. Stefan Bradl (ALE/Honda)

20º. Michele Pirro (ITA/Ducati)

Não correrão - Alex Márquez(ESP/Ducati-Gresini) e Luca Marini (ITA/Ducati-VR46)