Bezzecchi conquista a 1ª vitória da carreira na Etapa da Argentina de MotoGP

(via Agência Estado)

Em uma prova marcada pela tensão em função do mau tempo em Termas de Rio Hondo, o piloto Marco Bezzecchi roubou a cena com uma brilhante performance neste domingo. Ele venceu a Etapa da Argentina de MotoGP e conquistou o primeiro triunfo da carreira na categoria em 22 corridas até aqui. O piloto da VR46, alcançou a liderança logo no início e administrou a prova. De quebra, o resultado leva o italiano à liderança do Mundial com 50 pontos.

Se Bezzecchi teve motivo para comemorar, o atual campeão mundial Francesco Bagnaia foi só lamentação. Faltando oito voltas para o fim, ele caiu sozinho e perdeu a chance de subir no pódio. O italiano ainda voltou para a corrida, mas acabou na 16ª posição e terminou a disputa sem conseguir pontuar.

Johann Marco e Alex Márquez, ambos da Ducati, completaram o pódio que foi dominado pelo clima de festa em torno de Bezzecchi. Bastante festejado, ele ganhou de presente uma camisa da seleção Argentina autografada por Lionel Messi e vestiu a peça ainda na comemoração.

Fabio Quartararo, da Yamaha, teve de fazer uma corrida de recuperação após sofrer um toque logo no início da corrida e ir para a parte de trás do pelotão. Em meio às dificuldades da pista, o francês cruzou a linha de chegada na sétima posição.

Na corrida, todas as atenções estavam voltadas para a Alex Márquez que tinha feito a pole. No entanto, ele não resistiu à investida de Bezzecchi. Com Bagnaia em terceiro, Franco Morbidelli apareceu em quarto andando no mesmo ritmo.

Bezzecchi conseguiu abrir uma diferença de pouco mais de dois segundos e e depois conseguiu aumentar essa diferença sem correr riscos. A disputa ficou em torno da vice-liderança. Bagnaia conseguiu o posto até cair faltando oito voltas. No final, Johann Zarco apertou o ritmo e conseguiu terminar a prova na segunda colocação, com Márquez em terceiro lugar.

Com o resultado da corrida, a liderança da MotoGP mudou de mãos. Bezzecchi tem 50. Em segundo lugar aparece Bagnaia com 41 seguido de Zarco com 35 e Márquez ostentando 33.

A próxima etapa de MotoGP acontece no próximo dia 16 de abril e vai acontecer no Circuito das Américas, em Austin.

Confira a classificação da Etapa da Argentina de MotoGP

1º Marco Bezzecchi (VR46)em 44min28s518

2º Johann Zarco (Pramac) a 4s085

3º Alex Márquez (LCR) a 4s681

4º Franco Morbidelli (Yamaha) a 7s581

5º Jorge Martin (Ducati)a 9s746

6º Jack Miller (KTM)a 10s562

7º Fabio Quartararo (Yamaha) a 11s095

8º Luca Marini (Ducati) a 13s694

9º Alex Rins (Honda) a 14s327

10º Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 18s515

11º Augusto Fernandez (KTM) a 19s380

12° Maverick Viñales (Aprilia) a 26s091

13º Takaaki Nakagami (Honda) a 28s394

14º Raul Fernandez (Aprilia) a 29s894

15º Aleix Espargaró (Aprilia) a 36s183

16° Francesco Bagnaia (Ducati) a 47s753

17º Brad Binder (KTM) a 48s106