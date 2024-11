Bétis derrota o Atlético de Madrid e busca aproximação com pelotão de frente no Espanhol

O Bétis conseguiu um importante resultado neste domingo ao superar o Atlético de Madrid no Estádio Benito Villamarín, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol contra do zagueiro Gimenez logo no início definiu os rumos da partida. O resultado deixa o time de Sevilha na quinta colocação com 18 pontos.

Já a equipe comandada pelo técnico Diego Simeone tem motivos para lamentar o revés. Além de ficar estacionado no quarto lugar, com 20 pontos, a equipe de Madri perdeu a invencibilidade no torneio.

O Bétis começou o jogo partindo para cima do Atlético de Madrid e conseguiu seu gol logo aos 4 minutos: Gimenez mandou a bola para dentro do próprio gol. Aos 10, um passe curto encontrou Abde Ezzalzouli com espaço na entrada da área. O arremate foi certeiro, mas a bola passou raspando a trave esquerda.

Os visitantes tentavam passar pelo bloqueio do Bétis com jogadas de De Paul e Griezmann, mas eram pouco produtivos. Os dois times criaram muito no meio de campo, mas falhavam na hora de concluir. Os anfitriões dominavam o Atlético e Ezzalzouli perdeu uma grande chance aos 27 minutos após receber passe na entrada da área, e acertar o travessão.

Aos 34, o brasileiro Vítor Roque recebeu um passe preciso na entrada da área e chutou, mas a bola saiu a centímetros da trave esquerda. Aos 38, ele teve nova chance, mas foi desarmado pelo zagueiro.

No começo do segundo tempo, aos 4 minutos, Griezmann teve tempo e espaço dentro da área após receber belo passe. Em bela finalização, o goleiro Rui Silva evitou um gol certo. Com boa atuação, Vítor Roque acertou o travessão em nova tentativa. Com domínio da partida, o Bétis manteve a posse de bola e garantiu o triunfo diante de sua torcida.

Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid receberá o Las Palmas no próximo domingo às 10h no Estádio Cívitas Metropolitano para tentar subir na tabela. Já o Bétis irá a Bilbao enfrentar o Athlétic - também no próximo domingo, às 17h, no Estádio de San Mames.

Mais dois jogos aconteceram mais cedo pelo Campeonato Espanhol. O Leganés conseguiu uma importante vitória sobre o Celta de Vigo por 3 a 1. Na outra partida, Getafe e Valencia ficaram no empate de 1 a 1.