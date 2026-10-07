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Berrettini vence de virada e Rune cai na estreia do Masters de Xangai

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Arthur Fery e Matteo Berrettini encontraram caminhos diferentes para avançar à segunda rodada do Masters 1000 de Xangai nesta quarta-feira. Número 37 do mundo, o britânico resolveu um primeiro set equilibrado e depois dominou o croata Marin Cilic. Já o italiano, 46º colocado, contou com a eficiência do saque para virar a partida contra o americano Aleksandar Kovacevic.

Fery derrotou Cilic, atual número 80 do ranking, por 7/6 (7/2) e 6/1, em 1h32. Depois de precisar do tie-break para abrir vantagem, o britânico cedeu apenas um game na segunda parcial e encerrou o confronto sem a necessidade de um terceiro set.

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Berrettini teve uma estreia mais longa. O italiano perdeu o primeiro set no desempate, mas reagiu para superar Kovacevic, 81º do mundo, por 6/7 (3/7), 6/1 e 6/4, em 2h15.

Semifinalista em Xangai em 2019, Berrettini disparou 23 aces e não enfrentou nenhum break point. A segurança nos próprios games de serviço permitiu que sustentasse a recuperação depois de sair atrás no placar. Seu próximo adversário será o americano Brandon Nakashima.

"Reagi e continuei jogando. Era a reação que eu queria. Estou muito orgulhoso disso", afirmou o italiano após a classificação.

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Franceses também avançam

Quentin Halys, número 48 do mundo, confirmou sua classificação com uma vitória sobre Coleman Wong, de Hong Kong, por 6/4 e 7/6 (7/5). O francês precisou de uma hora e 32 minutos para fechar a partida.

Arthur Gea, 56º do ranking, teve de buscar uma virada diante do português Jaime Faria. Após perder o primeiro set no tie-break, venceu por 6/7 (3/7), 6/1 e 6/2. Campeão em Los Cabos em agosto e oitavofinalista do US Open, o francês de 21 anos enfrentará o compatriota Ugo Humbert na segunda rodada.

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O sérvio Miomir Kecmanovic também passou pela estreia. Ele derrotou o japonês Sho Shimabukuro por 6/2 e 6/4 e terá pela frente o tcheco Jakub Mensik.

Rune deixa escapar vantagem

Holger Rune começou com um 6/1 sobre Daniel Altmaier, mas não conseguiu transformar a vantagem em classificação. O alemão levou o segundo set no tie-break e completou a virada por 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4, após 2h15.

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Outro confronto decidido no terceiro set foi o de Yannick Hanfmann contra Kamil Majchrzak. Em uma partida com três desempates e duração de três horas e 12 minutos, o alemão venceu o polonês por 6/7 (4/7), 7/6 (7/3) e 7/6 (9/7).

A torcida chinesa comemorou duas classificações. Wu Yibing derrotou o americano Michael Zheng por 6/3 e 7/6 (8/6), enquanto Zhou Yi superou o italiano Mattia Bellucci por 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4).

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