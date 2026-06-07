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Bernardo Silva entra na mira do Real Madrid a pedido de Mourinho, diz portal

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 10:06:00 Editado em 07.06.2026, 10:17:31
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O meia Bernardo Silva pode ter outro destino na próxima temporada, após anos de serviços prestados ao Manchester City-ING. Segundo o portal AS, da Espanha, o Real Madrid está interessado no atleta a pedido de José Mourinho, que deve assumir o comando da equipe em caso de vitória de Florentino Pérez nas eleições do clube.

Aos 31 anos, o português não renovou o vínculo com a equipe da Premier League e viu o nome ligado a diversos clubes da Europa. O interesse mais forte apontado pela imprensa foi justamente do rival Barcelona, que aparecia como favorito para assinar com o meio-campista. Inclusive o acerto ganhou coro do técnico Pep Guardiola.

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Na disputa da terceira Copa do Mundo de sua carreira, o atleta deve definir o destino nas próximas semanas. Bernardo Silva também teve o nome ligado ao Atlético de Madrid e Juventus-ITA. Um retorno ao Benfica-POR foi ventilado na imprensa europeia, mas foi descartado pelo meia.

O jogador passou as últimas nove temporadas na equipe de Manchester e foi um dos pilares do time comandado por Guardiola. Foram 460 partidas, 76 gols e 75 assistências pelo clube. Além disso, faturou diversos títulos, incluindo a sonhada Champions League, em 2022/23.

Neste sábado (06), Bernardo foi titular da seleção portuguesa na vitória sobre o Chile, em partida amistosa. Portugal ainda tem mais um compromisso antes da Copa do Mundo, diante da Nigéria, na quarta-feira (10).

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