Bernardo Silva é apresentado e exalta grandeza do Real: 'Jogar aqui não é para qualquer um'

Trinta e três dias após ser anunciado como reforço, o meia Bernardo Silva, enfim, foi apresentado oficialmente no Real Madrid. Seguindo a linha das novas apresentações do clube, onde as cerimônias de divulgação de atletas agora são fechadas e restritas, ele deu a sua primeira entrevista como atleta merengue.

O discurso inicial feito nesta quarta-feira foi sobre a tradição do gigante espanhol. "Jogar num clube como este não é para qualquer um", afirmou. "Já atuei aqui várias vezes e ver os 15 troféus de Champions League é sempre impressionante. Mas agora, vê-los aqui como jogador, é ainda mais especial", completou o jogador de 32 anos.

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Um dos pilares da fase mais vencedora do Manchester City, Bernardo Silva é um jogador acostumado a conquistas. No entanto, ele revelou que vestir a camisa branca é o objetivo de todo atleta que sonha em se tornar profissional. "Desde pequeno, quando você não sabe se vai ser jogador, seu sonho é estar no Real Madrid. Estou muito feliz em estar aqui".

Bernardo Silva chega num período de baixa da equipe merengue no que diz respeito a títulos. Ele integra um pacote de reforços que conta também com nomes como os atacantes Diomande e Carlos Espí, os laterais Cucurella e Dummfries e o zaguerio Konaté.

Por fim, o jogador português endereçou um recado para os torcedores do clube. "Olá madridistas, muito feliz por estar aqui e obrigado pelo apoio. Espero encontrar vocês em breve no Bernabéu. Vejo vocês lá", disse o jogador por meio de um vídeo divulgado pelo clube.

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A estreia da equipe da capital espanhola em La Liga está programada para este sábado. Sob o comando do treinador português José Mourinho (que também faz parte dos reforços trazidos pelo presidente Florentino Pérez), o Real vai a Barcelona encarar o Espanyol.