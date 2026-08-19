Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Bernardo Silva é apresentado e exalta grandeza do Real: 'Jogar aqui não é para qualquer um'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Trinta e três dias após ser anunciado como reforço, o meia Bernardo Silva, enfim, foi apresentado oficialmente no Real Madrid. Seguindo a linha das novas apresentações do clube, onde as cerimônias de divulgação de atletas agora são fechadas e restritas, ele deu a sua primeira entrevista como atleta merengue.

O discurso inicial feito nesta quarta-feira foi sobre a tradição do gigante espanhol. "Jogar num clube como este não é para qualquer um", afirmou. "Já atuei aqui várias vezes e ver os 15 troféus de Champions League é sempre impressionante. Mas agora, vê-los aqui como jogador, é ainda mais especial", completou o jogador de 32 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um dos pilares da fase mais vencedora do Manchester City, Bernardo Silva é um jogador acostumado a conquistas. No entanto, ele revelou que vestir a camisa branca é o objetivo de todo atleta que sonha em se tornar profissional. "Desde pequeno, quando você não sabe se vai ser jogador, seu sonho é estar no Real Madrid. Estou muito feliz em estar aqui".

Bernardo Silva chega num período de baixa da equipe merengue no que diz respeito a títulos. Ele integra um pacote de reforços que conta também com nomes como os atacantes Diomande e Carlos Espí, os laterais Cucurella e Dummfries e o zaguerio Konaté.

Por fim, o jogador português endereçou um recado para os torcedores do clube. "Olá madridistas, muito feliz por estar aqui e obrigado pelo apoio. Espero encontrar vocês em breve no Bernabéu. Vejo vocês lá", disse o jogador por meio de um vídeo divulgado pelo clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estreia da equipe da capital espanhola em La Liga está programada para este sábado. Sob o comando do treinador português José Mourinho (que também faz parte dos reforços trazidos pelo presidente Florentino Pérez), o Real vai a Barcelona encarar o Espanyol.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
APRESENTAÇÃO Bernardo Silva Futebol real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV