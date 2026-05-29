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Bernardo Silva aceita redução salarial para defender a camisa do Barcelona, diz jornal

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 10:00:00 Editado em 29.05.2026, 10:13:16
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Símbolo de uma era vencedora no Manchester City sob o comando do técnico Pep Guardiola, o português Bernardo Silva está prestes a iniciar um novo ciclo no Barcelona. O jogador estaria disposto a aceitar uma redução salarial substancial em relação aos seus vencimentos na Inglaterra para mudar de ares e defender as cores do clube catalão.

De acordo com informações do jornal A Bola, o empresário Jorge Mendes vem assumindo as conversas com o gigante espanhol. Diante do desejo do atleta em jogar no Barcelona, ele concordou em aceitar praticamente a metade do que recebia pelo clube de Manchester. Outro ponto que favorece a negociação é que o astro chegaria sem custos já que está em fim de contrato.

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Para contar com o reforço a partir da próxima temporada, os dirigentes espanhóis ofereceram, de acordo com o periódico português, algo em torno de oito milhões de euros anuais, cerca de R$ 47 milhões por temporada.

Desejo antigo, o Barcelona sempre esbarrou na fortaleza financeira do Manchester City em outras ocasiões. No entanto, o panorama agora é outro, ainda mais se for levado em conta que Bernardo Silva não quis ouvir propostas dos ingleses por uma renovação de vínculo.

O jornal português informa ainda que alguns fatores familiares pesaram na decisão de Bernardo Silva de defender o Barcelona. A proximidade da Espanha com Portugal é um deles já que a esposa do atleta está grávida do segundo filho.

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A oferta do clube espanhol é de um contrato por duas temporadas com opção de prorrogação por mais um ano. O empresário do atleta espera agora acelerar as negociações para que a transferência possa ser sacramentada até o início da Copa do Mundo, que tem seu jogo de abertura marcado para o dia 11 de junho.

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Barcelona Bernardo Silva Futebol redução salarial
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