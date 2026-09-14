Bernardinho define time para o Sul-Americano de vôlei de olho na vaga em Los Angeles-2028

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta segunda-feira, 14, a lista de convocados do técnico Bernardinho para a disputa do Sul-Americano Masculino da modalidade. O torneio terá início nesta terça, 15, a partir das 14h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O primeiro compromisso da seleção brasileira será contra o Chile, às 20h. O vencedor da competição assegura seu lugar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 como representante da América do Sul.

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No último domingo, 13, a seleção feminina fez o dever de casa, derrotou a Argentina por 3 sets a 0 e garantiu sua vaga na próxima Olimpíada. Gabi Guimarães, capitã e ponteira da equipe, comandou a vitória em parciais de 26/24, 25/19 e 25/16.

Depois do jogo diante dos chilenos, o Brasil enfrenta a Bolívia na quarta, 16, também às 20h. Após medir forças com Colômbia e Venezuela, o time encerra sua participação contra a Argentina no domingo, 20, às 10h.

CONFIRA OS CONVOCADOS PARA REPRESENTAR O BRASIL NO SUL-AMERICANO:

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Levantadores - Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Ponteiros - Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann;

Opostos - Darlan e Bryan

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Centrais - Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líberos - Maique e Douglas Pureza