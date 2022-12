Berlusconi promete 'ônibus com prostitutas', se Monza bater 'grandes' no Italiano

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Monza ocupa apenas a 14ª colocação do Campeonato Italiano, mas o jantar de Natal da delegação foi de festa. O proprietário do clube, Silvio Berlusconi, entrou no clima de celebração e prometeu enviar um ônibus com prostitutas ao vestiário em caso de vitória sobre Milan, Juventus ou algum clube considerado grande do país.

continua após publicidade .

"Encontramos um bom treinador, amigo, capaz de estimular nossos rapazes. Também dou uma motivação extra aos jogadores e digo-lhes que se vencermos o Milan, a Juve... um desses grandes clubes grandes, mandarei um ônibus cheio de prostitutas para o vestiário", disse Silvio Berlusconi.

O primeiro desafio do Monza diante de um dos grandes será em 8 de janeiro, quando vai enfrentar a Inter de Milão, no Stadio Brianteo. O Monza terá a chance de realizar a façanha muito antes do esperado.

continua após publicidade .

No entanto, o Monza já traz boas recordações. Ainda no primeiro turno, derrotou a Juventus, no Stadio Brianteo, por 1 a 0. Por outro lado, perdeu para o Milan, no San Siro, por 4 a 1.

Atualmente, o Monza soma 16 pontos, nove na frente do Cremonese, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.